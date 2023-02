22 feb. 2023 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de una ambulancia de un SAMU de Antofagasta, mientras se encontraba en un procedimiento de rescate a personas lesionadas a causa de un accidente de tránsito, fue detenido por "estacionarse en un lugar no permitido".

Este hecho se hizo público a través de redes sociales, en donde los internautas criticaron duramente el actuar policial, debido a que se trataba de una emergencia la que estaba siendo atendida.

La detención

Según se puede apreciar en el registrado viralizado, al conductor le cuesta creer que se lo están llevando detenido, y manifiesta que "este es el criterio que tiene Carabineros de Chile por no hacer caso y no correr la ambulancia en un accidente de tránsito".

Debido a la naturaleza del accidente automovilístico, el chofer de la ambulancia debió dejar el vehículo cruzado en una céntrica intersección de Antofagasta, para que los paramédicos pudieran atender a los heridos.

Es por lo anterior, es que los funcionarios policiales le solicitaron que moviera el vehículo, sin embargo, el trabajador les pidió que esperaran unos minutos, mientras los paramédicos llevaban a cabo su labor.

Es tras esto, que los funcionarios de Carabineros deciden detenerlo, mientras que él les manifiesta que "usted no me ha explicado a mí por qué usted me está fiscalizando en plena emergencia", como puede ser visto en el video, a lo que uno de los uniformados responde que "no lo voy a hacer".

Al cierre de esta nota no se conoce algún tipo de pronunciamiento oficial desde Carabineros respecto a este hecho.

Revisa el video

#Antofagasta @CarabAntof detienen a conductor de SAMU,por dejar "mal estacionada"la ambulancia en una emergencia, dejando así a la comuna con un conductor menos y una ambulancia menos, cabe destacar que esta dotación es muy mínima (4 funcionando)MAS CRITERIO pic.twitter.com/ssf4HZDqJn — Mariola 🌻💜 (@MariolaFran) February 21, 2023

