"Difícil elegir solo una": Gabriel Boric comparte sus canciones favoritas de Nirvana y responde pregunta sobre Blink-182

21 feb. 2023 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, cuyos gustos musicales han sido ampliamente conocidos, llamó la atención en redes sociales al contestar un post con la pregunta: "¿Cuál es tu canción favorita de Nirvana?", y además respondió a una persona que pedía que llevara a Blink-182 al Palacio de La Moneda, a propósito de su próxima visita a Chile en el Festival Lollapalooza.

"Difícil elegir solo una"

El post en cuestión es de la cuenta verificada de Twitter "Classic Rock In Pics", la que preguntó por la canción preferida del extinto grupo de grunge estadounidense Nirvana.

Frente a esto, el Mandatario escribió "difícil elegir solo una, pero estaría entre 'Frances farmer will have her revenge on Seattle', 'Sappy' y 'D-7'". El primer tema musical corresponde al disco "In Utero", de 1993; la segunda canción a "Bleach", publicado en 1989; y la tercera a su álbum más popular, "Nevermind", de 1991.

Difícil elegir solo una, pero estaría entre Frances farmer will have her revenge on Seattle, Sappy y D-7. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 21, 2023

Sin embargo, pocos minutos después titubeó sobre su decisión. "¿O Serve the servants?", escribió, track que corresponde a "In Utero". Sus respuestas obtuvieron cientos de "me gustas" y comentarios como "basado, mi presidente".

O Serve the servants? 🤯 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 21, 2023

basado, mi presidente — how dare you? (ella) (@doscientascopas) February 21, 2023

¿Blink-182 en La Moneda?

Entre las respuestas que recibió en su comentario, hubo un usuario de Twitter que escribió: "Presi, invite a los Blink-182 a La Moneda, sabemos que le gustan sus primeros albums". A esto, Boric simplemente respondió "'Chesire cat' y 'Dude ranch' discazos", obviando la petición.

Chesires cat y Dude ranch discazos. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 21, 2023

Actualmente, el Presidente retomó sus vacaciones luego de suspenderlas para atender la emergencia por los incendios forestales en la zona centro sur del país.

Todo sobre Gabriel Boric