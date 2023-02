"Se sentía orgulloso": Vecina revela confesión de Lucho Plátano, acusado de asesinar a comisario de la PDI

21 feb. 2023 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Diversos testimonios se han dado a conocer sobre la noche y los días posteriores de "Lucho Plátano" tras el asesinato del funcionario de la Policía de Investigaciones, Daniel Valdés. En ellos, se evidencia que el imputado por el homicidio "se sentía orgulloso" de su actuar.

¿Qué dicen los testimonios?

La pareja de Luis Vásquez Villenas -"Lucho Plátano"-, María Jesús Fernández, de 27 años, dijo que fue la madre del sujeto, Karina Villenas, quien dio las primeras alertas sobre la búsqueda que estaban realizando las autoridades en San Bernardo del presunto autor del asesinato del detective.

"Ese día estuve con mi hijo hasta como las 01.00 horas del 18 de enero, cuando repentinamente llegó el Lucho al block, alcanzando a escuchar que la gente estaba alterada", relató Fernández, citada por La Tercera.

"En ese instante me llamó la Gisselle, quien es del departamento 34 del block 2, y me dijo que habían matado a un rati y que parece que había sido el Lucho, por lo que me asusté, me empecé a vestir", agregó.

"Saliendo del block me encontré con la mamá de él, quien se presentó como Karina. Me dijo que ella sabía que el Lucho estaba en el block y que en Sosafe salía que le había pegado a alguien de la PDI y que aparte tenía más homicidios, a lo que le dije que hablara con él, y luego me fui a una casa que me pasaron para protegerme”, continuó la novia.

"Se sentía orgulloso"

"Cuando Lucho hablaba con su mamá, yo junto a Damaris y Julio nos entramos a nuestro departamento, mientras que María Jesús fue a su departamento y sacó una mochila color verde con varios bolsillos, dirigiéndose hasta nuestro departamento, solicitándole a Julio si podía guardar la mochila, que contenía varias pistolas en su interior", relató a la PDI, por su parte, una vecina que residía en esos mismos departamentos.

"En tan sólo un par de minutos llegó Lucho al lugar, contando de inmediato: ‘Vean las noticias, está la ca... Maté un rati’”, comentó sobre los dichos de Luis tras cometer el homicidio.

“Exhibieron alrededor de siete a ocho pistolas. Y 'Lucho Plátano', además, portaba otra de color negro, la que mostró señalando que había matado a un funcionario PDI, y que también, le había robado su arma, sintiéndose orgulloso por esto”, sostuvo la mujer.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

