"Nadie hizo nada": Turista argentino que fue agredido y asaltado en mall de Viña del Mar

17 feb. 2023 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 14 de febrero, un turista argentino y su pareja fueron asaltados y agredidos en el mall de Viña del Mar.

El hecho lo protagonizaron un grupo de menores, que, según distintas versiones, se han apoderado del sector para cometer robos (antes le habían quitado sus zapatillas a un adolescente).

Pasados los días, Ariel Mansilla, quien trabaja como periodista en Multimedio SRT, habló de lo vivido en nuestro país.

¿Qué dijo?

“La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran”, dijo en declaraciones a Canal 10, que reprodujo el diario La Nación.

Mansilla habló de lo cambiado que está el país en el último tiempo.

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los Carabineros. Hay mucha inseguridad”, prosiguió.

Para finalizar, expuso que “lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada”.

El profesional trasandino, además de golpes, sufrió el robo de un reloj, un celular y una cadena de oro.