"Estaba preocupada": Bombero que combatía incendios en Quillón y Ninhue se reencontró con su hija de 7 años

15 feb. 2023 - 15:00 hrs.

Ha sido constante la lucha del personal de bomberos en las zonas afectadas por los incendios forestales. Un esfuerzo que se entrega por completo desde personas que tienen, además, sus propias historias.

Una de ellas es la de Jimmy Román, voluntario de Bomberos de la 15° Compañía "Bomba Israel" de Rodelillo en la región de Valparaíso, quien también es funcionario municipal, y que viajó al sur de Chile para ayudar precisamente en los trabajos que estos lugares necesitaban.

Jimmy es padre de Trinidad, una pequeña de 6 años que, durante los días en que su padre estuvo en el sur, lo extrañó especialmente por lo riesgoso que resulta el trabajo de Bomberos.

El reencuentro

Fueron tres días en que Jimmy no estuvo con su hija, tiempo que pudo sentirse eterno si se toma en consideración la gravedad del entorno en que Bomberos está trabajando. En conversación con La Estrella de Valparaíso, Jimmy contó detalles sobre su fuerte experiencia.

Su hija Trinidad no pudo evitar llorar al verlo regresar. Su padre había salido sin problemas de uno de los incendios más graves y complicados de combatir que había presenciado en toda su carrera, según su testimonio.

La Estrella de Valparaíso

"Mi hija estaba preocupada, le llegó a dar una alergia de la preocupación que tenía. Me extrañaba, es la única hija que tengo", señaló.

"Ese momento del reencuentro fue emocionante, pero fui firme, no me quebré, no como ella. Es emocionante ver a tu hija, a mi señora, a los papás de mis compañeros. Estos días han sido de descanso", cerró.

Una preocupación en mente

Trinidad tuvo que quedarse en casa de su tía durante los días en que Jimmy se mantuvo apoyando la emergencia, esto porque su madre trabaja durante la noche.

La situación con su hija era una preocupación permanente, pero eso no evitó que Román fuera de todas maneras a cumplir con su rol, arriesgando incluso la vida.

El testimonio como bombero

"Nosotros partimos el día miércoles 8 de febrero en la noche. Llegamos a las cinco de la mañana allá a Quillón. Ahí hicimos el relevo con quienes también venían a Valparaíso", dijo.

"Llegamos al lugar y era un infierno, fuego por todos lados", señaló Jimmy, refiriéndose a la gran magnitud que se pudo evidenciar y que causó conmoción a nivel nacional.

"Este episodio ha sido uno de los más complejos, porque los incendios acá en Valparaíso son diferentes; acá se quema una ladera y se queman 100 casas, allá no, era puro bosque. No tenía fin", sentenció.

