Mauricio Morales y su análisis ante elección de consejeros constitucionales: "Los viejos crack y los desconocidos"

12 feb. 2023 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, analizó el panorama previo a la elección de consejeros constitucionales, la cual se llevará a cabo el domingo 7 de mayo en nuestro país. "Los viejos crack y los desconocidos", titula el experto en su columna dominical.

El análisis de Morales

Salvo contadas excepciones, la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo de este año será una competencia entre exlíderes que quemaron sus últimos cartuchos hace una década, y un grupo de perfectos desconocidos. Los líderes de verdad se están guardando para las elecciones locales de 2024 y las elecciones nacionales de 2025.

La presidenta del PPD es la gran excepción. Pudiendo aguantarse hasta esos comicios, prefirió ir al sacrificio en una elección para nada fácil en la RM. Así se construyen los liderazgos serios. Piergentilli decidió llevar al PPD en dos listas y está dando el ejemplo. Si gana, será una líder muy importante dentro del próximo Consejo Constitucional. Si pierde, y dependiendo de su votación, podrá internar algún otro cargo de representación popular para 2024 o 2025.

Sin dramatizar el quiebre con el PS, Piergentilli entiende que la única forma de sobrevivir como partido es, al menos, intentar capturar un centro esquivo que ha dejado de ir a las urnas, pero que con voto obligatorio debiese hacer sentir su peso sobre los partidos de izquierda y de derecha. La pregunta obvia es cómo hacerlo, especialmente en un proceso constitucional que está absolutamente eclipsado por la crisis económica, la crisis migratoria, y la crisis de seguridad pública.

La tarea es más cuesta arriba si consideramos el desinterés en la próxima elección de consejeros constitucionales y en las escasas expectativas de los ciudadanos con el nuevo proceso. Si analizamos los datos de la última encuesta Cadem, se advierte que solo el 34% confía en el rol de los expertos y que un 35% cree que el nuevo Consejo Constitucional propondrá un texto que será votado favorablemente por los chilenos. A esto se suma que solo el 51% supo que los partidos ya nominaron a sus candidatos a consejeros. En consecuencia, se están combinando tres cuestiones claves: desinterés, desesperanza y desconocimiento.

¿Es tan negativa esta combinación? Sí y no. Sí, porque se trata de un hito institucional muy relevante para Chile: nada menos que la redacción de una nueva Constitución. No, porque los ciudadanos sienten que en este proceso el país no se juega la vida. De hecho, es probable que en esta etapa las polémicas estruendosas y las odiosidades exageradas que generó la Convención Constitucional den paso a un ambiente de diálogo y consenso.

Meganoticias

Ha sido difícil sanar las heridas que abrió esa instancia, presentando al país un texto que privilegió más la división que la unidad. Luego de eso, ¿quién podría estar entusiasta frente a la redacción de una nueva Constitución? La ciudadanía está más consciente que una nueva carta fundamental impactará solo lateralmente en sus vidas, al menos en el corto plazo. Si bien al principio del proceso constituyente las expectativas eran muy altas, ahora todo se toma con más calma y reposo.

¿Es atractiva la competencia entre los viejos crack de la política y los candidatos desconocidos? Claramente no. ¿Significa eso que estamos condenados a una “fomedad” estructural? Tampoco. Sea como sea, los partidos estarán pendientes de su votación y del número de consejeros alcanzado, pues eso les servirá para medirse y para pensar en la estrategia coalicional de cara al rally electoral de 2024 y 2025.

¿Qué coalición se impondrá en la centroizquierda?, ¿cuántos consejeros obtendrá el PDG?, ¿qué tan cerca estará Republicanos de convertirse en una alternativa seria y competitiva frente a Chile Vamos?, ¿existe el centro?, ¿cómo votaron los centristas? En síntesis, es una elección que para efectos constitucionales resulta ser de segundo orden, pero que para efectos políticos puede marcar el rumbo del nuevo sistema de partidos.

