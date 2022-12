Tras dos años sin fieles: Miles de personas llegan al santuario de Lo Vásquez tras larga peregrinación

08 dic. 2022 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 500 mil personas han llegado la tarde este jueves al Santuario de Lo Vásquez, ubicado en la región de Valparaíso, tras realizar una larga peregrinación desde distintos puntos del país.

Los feligreses arriban hasta este lugar año tras año, con la finalidad de homenajear a la Virgen María en el día de la conmemoración de la Inmaculada Concepción, fecha en la que se desarrollan una serie de ceremonias religiosas en diferentes templos del país.

Sin embargo, debido a la pandemia, la peregrinación estuvo suspendida por dos años, por lo que este regreso es especial y así lo han dejado ver los visitantes que llegaron hasta el Santuario.

ATON

Reacciones de los feligreses

Los feligreses se mostraron emocionados por haber vuelto a realizar la peregrinación. Al respecto, uno de ellos indicó que "venimos de la comuna de Conchalí a pedirle a la virgencita por la familia, por los amigos, y por los que no están".

"Algunos se vienen caminando, algunos en bicicleta, algunos trotando, pero todos por la misma causa", sostuvo otro asistente.

En la misma línea, un feligrés aseguró que "con los años que tenga, voy a seguir (viniendo) hasta que ya no dé más. Voy a seguir con la Virgen, lo que he pedido me lo ha cumplido".

📌En contexto del peregrinaje masivo a #LoVásquez, la #Ruta68 reabrió parcialmente desde las 8:00 hrs de este jueves 8 en ambos sentidos.



⚠️El tránsito en el sector del santuario permanece cortado.



ℹ️Por seguridad, la ruta reabrirá normalmente desde las 00:00 hrs del viernes 9 pic.twitter.com/N04Q5bHQ4X — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) December 8, 2022

Misas en el santuario

Para quienes visiten el santuario por motivos religiosos, el padre Andrés Valenzuela le indicó a Meganoticias que durante todo este "aparente" fin de semana largo tendrán eucaristías a las 12:00 horas y 19:30 horas.

Además, añadió respecto a las misas durante este día de peregrinación, que "la última eucaristía del 8 de diciembre es a las 18:00 horas".