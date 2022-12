¿Transferencias directas o mercadería?: El debate por nuevas ayudas sociales que informará el Gobierno

05 dic. 2022 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, el Gobierno anunció que están trabajando en un nuevo paquete de ayudas sociales, las que tendrán como objetivo sobrellevar la inflación en Chile y la recesión que fue confirmada por el Banco Central.

Estas ayudas sociales aún están siendo tema de debate por el Ministerio de Hacienda, cartera que entregará más información al respecto en los próximos días. Asimismo, se espera que puedan ser recibidas en 2023.

"Hay gente que lo necesita, pero que lo reciba la gente que lo requiere", mencionaron parte de los consultados respecto a este anuncio.

¿Para quién estará dirigida la ayuda?

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a nuevas ayudas sociales, señaló que si bien la recesión podría no ser tan grave como se esperaba, igualmente apoyará al sector "de menos ingresos y trabajadores".

"El hecho de que no vayamos a tener una crisis o una recesión de la gravedad, no quiere decir que no haya que apoyar a los sectores que estén más afectados", mencionó el secretario de Estado.

Asimismo, añadió que serán apoyados "particularmente los sectores de menos ingresos, trabajadores que estén perdiendo su empleo o tengan dificultad para encontrar empleo".

Los expertos valoraron esta medida, puesto que si llega a existir una tasa de desempleo de dos dígitos, "es un momento que nos dice que hay que actuar", rescató el economista Rodrigo Montero.

¿Qué es lo que espera la ciudadanía?

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de ayudas podrían ser, puesto que se bajaran transferencias directas, aportes en mercadería o tarjeta para comprar alimentos. Todo esto será confirmado en los próximos días por el Gobierno.

Por su parte, los ciudadanos sugirieron que estas ayudas puedan ser "en dinero, cosa que uno decida lo que pueda comprar y lo que necesita".

A su vez, también sugirieron que sea en transferencias directas, puesto que si es a través de una tarjeta, aseveraron que "se la pueden robar" y perder el beneficio.

