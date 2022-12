"Estoy viviendo sin luz": Necesita pagar deuda de $2 millones para que su hijo electrodependiente pueda vivir

05 dic. 2022 - 20:16 hrs.

¿Qué pasó?

Una deuda de $2 millones es la que debe pagar una madre de Antofagasta para que su hijo electrodependiente acceda al suministro eléctrico que lo mantiene con vida. El menor sufre varias enfermedades y es usuario de una bomba de alimentación y un CPAP nocturno, el cual evita la obstrucción de sus vías aéreas mientras duerme.

La familia proviene de Iquique, pero llegaron a Antofagasta para que el niño fuera sometido a una cirugía de distracción osteogénica mandibular en el Hospital Regional de esa ciudad. Por los controles semanales, ambos se radicaron en la vivienda de un familiar.

No obstante, resulta que ese familiar murió hace años, su hogar se convirtió casi en un microbasural y no cuenta con energía eléctrica hasta que la deuda sea pagada.

El triste lamento de la madre

Gissele Orellana dice que gracias a los vecinos del sector puede cargar la bomba, pero está más complicada con el CPAP nocturno, ya que no es recargable. "Se me ha muerto mi hijo en los brazos, lo he tenido muerto. Tengo otra guagüita de nueve meses, Liam cumplirá dos años el 13 de diciembre y ni para comprarle una torta tengo", comenta la mujer.

A su corta edad, el pequeño sufre principalmente el Síndrome de Treacher Collins y cerca de siete padecimientos que requieren un trabajo multidisciplinario de profesionales de la salud, tales como cirujanos plásticos, otorrinos, fonoaudiólogos, gastroenterólogos, entre otros.

Tras nacer en 2020, estuvo ocho meses hospitalizado en Santiago. Poco después de cumplir un año de vida, sufrió un paro respiratorio, siendo hospitalizado en Iquique y sometido a una cirugía de distracción mandibular.

"La operación estaba en espera. Mi hijo quedó con anemia y neumonía. Lo saqué del hospital y lo traje a Antofagasta a una consulta particular, a una doctora que trabaja en el Hospital Regional, a donde me derivó. Después tuvo otro paro respiratorio y me dijeron que necesitaban operarlo con urgencia y aquí, el 18 de octubre, le hicieron una distracción mandibular", cuenta la joven al medio Timeline de Antofagasta.

"Ni siquiera nos alcanza para la micro"

En la ciudad nortina deberán estar al menos durante un año para ir a los controles de salud semanales de Liam. La vivienda en la que están hoy es de su abuela fallecida, lugar en donde también están la otra hija de nueve meses de Gisele y su pareja.

"Vivimos a unos 20 o 25 minutos del hospital. Se nos hace muy difícil, porque a veces ni siquiera nos alcanza para la micro. Donde vaya tenemos que andar con la bomba de alimentación", asegura la iquiqueña.

La llegada a esa casa no fue sencilla: por todo el tiempo que ha permanecido abandonada, se convirtió casi en un basural. Tampoco tiene abastecimiento de electricidad, así que el menor está durmiendo sin la asistencia del CPAP nocturno.

"He publicado en Facebook porque ya me da vergüenza, me da pena, porque mi hijo lo necesita y estoy viviendo sin luz. La deuda es por la electricidad de la casa, creo que fue por el interés que cobraron porque acá no vivía nadie hace unos cinco años. Así se acumularon los $2 millones de la deuda, aunque juntando la mitad puedo repactar, pero tampoco tengo esos recursos", agrega.

Giselle asegura que intentó acogerse mediante Internet a la Ley de Electrodependientes, la que garantiza el acceso al suministro eléctrico a este tipo de pacientes, pero no pudo concretar el trámite. Como debe llevar a su hijo al médico, no tiene el tiempo para presentar su caso ante la compañía eléctrica.

"Tengo que llevar los documentos para ver si con eso me pueden dar la luz mientras tanto. Ya no puedo dormir en las noches, porque Liam a veces deja de respirar. No tengo deudas con el hospital por Fonasa, el tema es la electricidad. Si no fuera por eso, estaría muy bien porque eso es lo que mi hijo necesita", concluye.

