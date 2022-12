"Los camioneros se encargan de recordarnos la importancia de esto": Presidente Boric por necesidad de trenes en Chile

03 dic. 2022 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó este sábado en una actividad de la "Cuenta de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2022", donde se refirió a la necesidad de desarrollar los "Trenes para Chile", un programa del Gobierno que busca recuperar la red ferroviaria.

¿Qué dijo el Mandatario?

Dentro del discurso pronunciado por el Presidente Boric, se refirió a la necesidad de impulsar el proyecto que busca recuperar la red ferroviaria, señalando que "Trenes para Chile no se nos va a olvidar, no se preocupen".

"Además, de tanto en tanto, los camioneros se encargan de recordarnos la importancia de esto", agregó.

Proceso constituyente

Por otro lado, el Mandatario se refirió al desarrollo del proceso constituyente y aseguró que "yo espero que todos estén conscientes de que es importante que tengamos una nueva Constitución, que nadie se atrinchere".

"Acá, para lograr un acuerdo, todos tienen que ceder. Hemos señalado que para nosotros es importante que este proceso tenga legitimidad ciudadana y eso requiere que los constituyentes sean electos y así lo hemos planteado. Desde la oposición, han estado con diferentes posiciones... No importa, lo importante es que lleguemos a acuerdo", agregó el Presidente Boric.

Finalmente, el jefe de Estado subrayó que "no es que queramos, esto no es un capricho. Nosotros confiamos en la ciudadanía y en su criterio, por eso creemos que la convención tiene que ser electa. Esto se tiene que cerrar, no puede seguir eternamente".

