Las acusaciones cruzadas con exseremi que complican al ministro Jackson

05 dic. 2022 - 11:17 hrs.

“Falta de confianza política”. Esa habría sido la explicación que el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, le habría dado a la ex seremi de esa cartera por la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, para removerla de ese puesto.

Con una larga vida política en el PPD, la ex seremi asegura a Mega Investiga que ella tuvo diferencias con la subsecretaria Francisca Perales y con la delegada presidencial, Constanza Martínez, por un proyecto de planta de tratamiento de aguas servidas en la comuna de Quilicura, llamado San Isidro y que, de acuerdo a la autoridad comunal, afectará el Humedal Urbano. Según explica, eso habría sido el detonante para culminar su labor en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Yo consideraba totalmente lícito dar a conocer mis puntos de vista respecto del impacto que tendría esa planta, pero finalmente terminé fuera del Gobierno”, se queja la ex seremi. Acusa que “la subsecretaria me obligó a aprobar ese proyecto el 23 de noviembre por instrucciones del Ministerio del Interior y, a pesar de no estar de acuerdo en que esa planta se instalara en una comuna tan vulnerada, voté en contra de mis convicciones, siendo una autoridad disciplinada”, relata la ex seremi.

Este domingo, el ministro Jackson respondió a las acusaciones en conversación con Meganoticias. “Yo al menos no ejercí absolutamente ninguna presión, nunca. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia, porque yo mismo se la solicité en persona y yo le dije que la razón fue la otra”.

La causa a la que hace referencia el secretario de Estado, sería un eventual caso de violación de un niño, niña o adolescente en el marco de un programa del Ministerio de Desarrollo que la exseremi no habría denunciado. Pero Patricia Hidalgo lo niega.

-Existe también otra versión sobre su salida y da cuenta de que no se habría presentado una querella el 17 de noviembre por la violación de un o una menor en un inmueble dependiente de de la seremía de Desarrollo Social.

-Eso no es efectivo. Por lo demás, la querella se presentó y el lugar donde ocurrió no depende de la seremía, sino del nivel central- responde la ex seremi.

Patricia Hidalgo, quien fue concejal por Ñuñoa y vicepresidente de la Mujer por el PPD, conversó con la presidenta de su colectividad, Natalia Piergentili, durante la jornada para tratar de revertir la decisión adoptada. Pero fue demasiado tarde.

“Impactará los asentamientos humanos”

El proyecto en cuestión consiste en la construcción y operación de dos recintos para el Sistema de Tratamiento de Agua Potable y otro para el Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.

De acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental, el proyecto dará servicio a distintos desarrollos habitacionales (públicos y privados), donde la mayoría de las viviendas se caracterizará por contar con subsidios habitacionales otorgados por el Estado.

Según indica la ex seremi, dicha planta impactará los asentamientos humanos, razón por lo que Patricia Hidalgo habría tratado de “exponer humildemente mi opinión con las autoridades, pero sin tener ningún efecto”.

La sesión fue a través de videoconferencia y, tal como indica el Servicio de Evaluación Ambiental, ese día 23 de noviembre dentro de la tabla de los temas a tratar en la sesión extraordinaria, fue aprobada la “Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro”.