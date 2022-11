"Me marcaron": Es asaltado por delincuentes armados luego de haber retirado 6 millones de pesos del banco

30 nov. 2022 - 00:37 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este miércoles, un hombre sufrió un violento robo a las afueras de su domicilio luego de haber retirado 6 millones de pesos y ser abordado por una banda de delincuentes armados en Pudahuel.

¿Cómo fueron los hechos?

La víctima del robo acudió a un banco de la comuna para hacer el retiro de 6,6 millones de pesos en efectivo para el pago de un proveedor.

Tras realizar el trámite, regresó hasta su vehículo y se dirigió de regreso a su casa. Sin embargo, al llegar, sería abordado por una banda de delincuentes.

Premunidos con armas de fuego y armas cortopunzantes, las utilizaron para intimidar a la víctima, exigiéndole el dinero que había retirado luego de haberlo seguido hasta su domicilio.

Al respecto, la víctima señaló que cuando se estacionó "el copiloto se bajó con un arma de fuego y otro con arma blanca".

"Solo pedían el bolso, la plata y lo que hice fue entregar el bolso y entregar la plata y que se fueran lo más rápido posible", añade el hombre.

Posterior al robo, "me pincharon una rueda para no seguirlos, me quitan las llaves, mi bolso, todas mis pertenencias".

"Me marcaron"

Por el hecho, sintió "miedo" y que optó por entregar todas sus pertenencias porque "la vida es primero", ya que era constantemente amenazado con pistolas y cuchillos.

Sobre el dinero que retiró, señala que era para el pago de proveedores, puesto que es comerciante y que le habían solicitado efectivo para realizar esta transacción.

Asimismo, afirma que fue seguido, ya que "en el banco, había un hombre conversando en teléfono, diciendo algo de un número. Luego, salió y cuando me pasaron el dinero, lo veo nuevamente salir de banco".

Fuera de la sucursal, el desconocido "dice que la camioneta está lista para que salgan a trabajar. Me marcaron".

