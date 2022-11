"Me mostraron sus armas": Comerciante denuncia reiteradas amenazas del Tren de Aragua en Antofagasta

28 nov. 2022 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

La comerciante y residente del campamento Altamira de Antofagasta, Martha Cuero, denunció que hace dos meses recibe amenazas de quienes se habrían identificado como integrantes del Tren de Aragua.

Las amenazas

Un día, mientras estaba cerrando su almacén, la mujer oriunda de Colombia, que vive en Chile hace más de 11 años, recibió mensajes telefónicos en los que aparecían sus datos personales y en los que le pidieron una millonaria suma de dinero.

Según informó a El Mercurio de Antofagasta, en los mensajes "me amenazaban con hacerle daño a mi familia si no les daba 5 millones de pesos al momento y 400 mil pesos mensuales a contar de ahí, ya que desde ahora, explicaba el mensaje, comenzaba a trabajar para el Tren de Aragua".

Si bien en un comienzo pensó que era un chantaje y no respondió los mensajes, 10 minutos después recibió una amenazante llamada.

"Recibo una llamada donde me comienzan a amenazar de manera muy violenta, esa noche me llamaron a cada rato, mi teléfono no paraba de sonar; me llamaban y escribían desde distintos celulares y me asusté. Le tuve que pedir a unos amigos que me fueran a cuidar, y cuando me volvieron a llamar les pedí que les dijeran que eran de la PDI y que ya sabían de dónde me estaban llamando", indicó al medio.

"Mostraron sus armas"

La mujer, de 48 años, dejó de recibir llamadas por un tiempo; sin embargo, el 22 de noviembre pasado, ingresaron a robar a su casa.

"El martes (pasado), mientras mi hija estaba en la casa, se metieron a robar (hay grabaciones). Se llevaron 3 cadenas de oro y $150 mil en efectivo. No lograron llevarse más, ya que mi hija y mi nuera comenzaron a gritar y hacer mucho ruido, alertando a los vecinos. Tras eso, salieron corriendo", detalló.

El hecho delictivo no habría sido lo único que la afectó, puesto que al día siguiente, un grupo de hombres acudió a su local en actitudes sospechosas.

"Cuando los vi, salí corriendo y me entré a la casa. Y desde la sala de estar podía escucharlos gritarme que solo querían hablar conmigo; yo les contesté que no tenía nada que hablar con ellos, que hablaran con la PDI, y ahí ellos me mostraron sus armas y me dejaron un número de teléfono en un papel, al que supuestamente debía comunicarme, pero cuando vi las armas, les cerré la puerta y comencé a hacer bulla, todos los vecinos salieron, llamé a la PDI, a Carabineros, quienes llegaron al poco rato”, narró.

Con el objetivo de proteger a la afectada, el diputado de Antofagasta, Sebastián Videla, gestionó una entrevista entre la mujer y el general jefe II zona de Carabineros y, actualmente, hay una investigación en curso por el caso.

Sobre la situación que ha vivido, Martha Cuero reflexionó que: "Esto es algo terrible, llevo dos días sin dormir, ya que no sé cuándo pueden volver a venir (...) me han amenazado varias veces, me entraron a robar y me mostraron sus armas. Si la policía no logra resolver esto, me devolveré a mi país".