Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos: Los problemas que han marcado su primera semana de funcionamiento

25 nov. 2022 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

El lunes se cumplirá una semana de la implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos y muchas madres y padres han denunciado decenas de problemas y errores en este sistema que pretende saldar las deudas hacia sus hijos.

Cabe destacar que este sistema permite identificar a quienes adeudan los dineros que legítimamente les corresponde a sus hijos y así obligar a que se realicen los pagos previamente acordados.

Madres todavía esperan

Regina Marchant es una de las tantas madres que ha tenido problemas con el padre de su hijo. Al día de hoy, han sido tres años que no ha recibido el pago de la pensión, acumulando una deuda de más de 3 millones de pesos.

"Desde el 2016 se supone que me tenía que pagar. Yo me he hecho cargo de mi hijo. Mi hijo es estudiante de derecho, yo también soy estudiante universitaria, entonces se nos ha hecho compleja la situación", lamentó la mujer.

Con la aprobación de la ley, la entrada en vigencia y su pronta implementación, fue hasta el tribunal de familia para ver la situación del deudor y se encontró con un problema: el registro estaba vacío.

A raíz de este problema, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó que es un proceso que tomará tiempo y que está en constante actualización.

"Hay que entender que el volumen de demandas es gigantesco, y, por lo tanto, este es un proceso que va a ir cambiando", ya que no todas las personas hicieron la solicitud cuando la ley entró en vigencia, dijo la secretaria de Estado.

A su vez, recalcó la importancia de hacer la solicitud ante el juez: "No todas han hecho la solicitud de liquidación de la deuda que es habilitante para poder solicitar el ingreso al registro, información que se va actualizando", recalcó.

¿Cómo funciona ese registro?

Aquellos que ingresan al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos son aquellos que no han pagado la pensión correspondiente durante tres meses consecutivos y cinco discontinuos.

Sin embargo, el registro no es automático, puesto que la persona que recibe el pago, debe realizar el trámite en el tribunal de familia y solicitar al juez que ingrese el reclamo. De no hacerlo, no figurará.

De completarse, el poder judicial cargará las solicitudes, las cuales serán procesadas por el Registro Civil para enlistar a los deudores y así notificarlos.

Sanciones para los deudores

Si aparece en los registros y no está al día, hay consecuencias. Si una persona, padre o madre, no realiza tres pagos continuos o cinco discontinuos de la pensión para sus hijos, ingresará inmediatamente a este registro.

Dentro de las sanciones a las que se exponen está la retención de la devolución de impuestos y de la mitad de los fondos si es que solicitan un crédito en una institución bancaria.

A esto se suma, el impedimento para realizar inscripción de vehículos o inmuebles, o la imposibilidad de renovar licencias de conducir o pasaportes.

Todo sobre Registro Civil

Todo sobre Deudores pensión alimenticia