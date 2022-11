"No puedo ser jesuita y no obedecer": Felipe Berríos renuncia a la Compañía de Jesús y dice que volverá a La Chimba

24 nov. 2022 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este jueves 24 de noviembre, Felipe Berríos renunció a los jesuitas, y explicó, a través de una carta, los motivos detrás de ello. Además, acusó que el proceso de investigación canónica que está llevando a cabo la Compañía de Jesús por “actos de significación sexual” en su contra ha sido poco transparente.

¿Qué dijo?

Lo primero que escribió el exsacerdote fue que “he sido denunciado de hechos que no he cometido” y acusó que “es inaceptable que un ciudadano de este país sea sometido a un proceso jurídico distinto al estado de derecho”.

“No se han respetado mis derechos fundamentales, en un proceso poco transparente, con tiempos ilimitados, mitad secreto y mitad público (...). Por eso, paralelamente, he llevado el asunto a la justicia penal, a la que estamos sujetos todos los chilenos y que garantiza procesos transparentes y públicos”, agregó.

Es por lo anterior, aseguró Berríos, que "se me hace imposible vivir la obediencia jesuita", y que "lo que se me ha impuesto en estos meses -vivir alejado de mi comunidad de La Chimba- me plantea un dilema que nunca debería haber existido".

“Volveré a la Chimba”

Felipe Berríos aseveró que, a pesar de haber insistido para poder salir de Santiago y viajar a La Chimba en Antofagasta, esto se le habría negado y que “se me pide una obediencia que violenta mi libertad de conciencia y atrofia mi vocación”.

“No puedo permanecer indefinidamente lejos de mi comunidad; no puedo ser jesuita y no obedecer; no puedo irme a La Chimba haciéndome el leso, porque eso sería traicionar mi conciencia, la misma que la Compañía me ayudó a formar”, añadió en la misiva.

Por último, dijo que “por ahora volveré a La Chimba a compartir la vida de los excluidos, misión que la Compañía me había dado”.