Esposas, familiares y conocidos de diputados usan tarjetas de carga de bencina pagadas con fondos públicos

23 nov. 2022 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un reportaje de Ciper descubrió el uso que hacen esposas, familiares y conocidos de diputados de tarjetas de carga de bencina, financiadas con fondos fiscales, para cargar combustible en sus autos particulares.

¿Qué diputados son?

De acuerdo a lo que informa el medio, los involucrados tienen relación con los parlamentarios Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano), Claudia Mix (Partido Comunes), Viviana Delgado (Partido Ecologista) y Boris Barrera (Partido Comunista), entre otros.

En detalle, la esposa de Urruticoechea, Tamara Küpfer Moller, ha usado la tarjeta 38 veces, además de su hijo, Ignacio Urruticoechea, quien ha cargado bencina en estaciones de servicio de Concón y Santiago.

Manuel Almendras Quezada también usó la tarjeta del diputado el 19 de octubre de 2020, siendo en ese tiempo candidato a concejal por la comuna de Los Ángeles como independiente en lista de RN.

Por su parte, la hija de Claudia Mix, Catalina Martínez, también figura utilizando dinero del fondo fiscal para bencina entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, gastando un total de $160.000. Además, un funcionario de la Municipalidad de Maipú, que no figura como su asesor, usó más de $600.000 de su tarjeta entre agosto de 2019 y agosto de 2021.

En 2020, Barrera perdió una de sus tarjetas, la que fue encontrada por alguien que cargó $1,7 millones en combustible en autos desconocidos en tres regiones del país. El parlamentario comentó esta situación a la Cámara de Diputados, pero no se realizó una denuncia ante la justicia.

¿Qué dijeron los diputados?

Cristóbal Urruticoechea le dijo al citado medio que todos sus gastos "estaban en orden".

El equipo de Claudia Mix comentó que ella "no tiene licencia de conducir, por lo que la conducción siempre estará en manos de una o un tercero, ya sea personal de apoyo o cercano, para apoyarla en su traslado".

"Efectivamente, el conductor de turno es quien debe entregar su RUT, pero los autos asociados son exclusivamente los de la parlamentaria y su jefe de gabinete. La diputada mantiene una exigente agenda durante todo el año, incluídos los fines de semana".

Viviana Delgado afirmó en relación a su esposo y la posible infracción que "no lo sabía. Él no está trabajando en este momento y no vi un problema que él sea mi chofer y no pagado".