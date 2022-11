"Por favor, pásame a mi hijo": El relato de la mujer que fue víctima de un portonazo en Concepción

22 nov. 2022 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer relató su experiencia al ser víctima de un portonazo en Concepción, por parte de los sujetos que fueron detenidos el pasado lunes tras una persecución policial originada luego de un intento de encerrona en Chiguayante.

Fue justamente con el vehículo que le robaron a la mujer que los delincuentes intentaron sustraer otro automóvil, intimidando al conductor.

El relato de la mujer

La mujer contó en BioBioChile que el delito ocurrió cuando se estacionó en las cercanías de una plaza para acudir junto a su hijo al centro GoKrea.

"Cuando agacho mi cabeza para desabrochar el cinturón, golpean la ventana de donde estaba sentada y cuando miro veo una pistola apuntando mi cabeza", relató.

"Abren la puerta y me doy cuenta de que en ese momento están intentando sacar a mi hijo uno de los tres delincuentes. No podía sacarlo (de la silla de seguridad infantil), entonces lo tironeaba hacia arriba", agregó.

"Por favor, pásame a mi hijo"

La víctima señaló que a raíz de la situación se abalanzó hacia el menor para intentar ella sacarle el cinturón de seguridad.

"Le pido, por favor, pásame a mi hijo y él me respondía 'perdóneme, a su hijo no le va a pasar nada, a la guagua no le vamos a hacer nada'", recordó.

"Finalmente, me lo pasa y logramos bajarnos del auto. Ahí me di cuenta de que eran tres. Después se fueron en dirección a Almondale", añadió.

Además, expresó: "Sigo impactada, nunca me había ocurrido algo así, solo lo había visto en las noticias y ahora espero que no queden libres".

Control de detención

Por este caso fueron detenidas seis personas, entre los que se encuentran una pareja de venezolanos y dos menores de edad, de 15 y 17 años.

Este martes, el Juzgado de Garantía de Chiguayante resolvió ampliar la detención de los involucrados hasta este jueves, para recabar más antecedentes.