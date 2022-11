Falso: Gobierno no eliminó el Día del Carabinero

22 nov. 2022 - 14:19 hrs.

Con el mes de noviembre llegando a su fin, los ojos ya están puestos en el año 2023 y sus planificaciones. Por esto, distintos políticos denunciaron mediante sus redes sociales que se habría eliminado la conmemoración del Día del Carabinero del calendario escolar 2023 del Ministerio de Educación (Mineduc).

Entre las autoridades que compartieron esta información están el ex candidato presidencial José Antonio Kast y los diputados Mauricio Ojeda (Ind. Republicano), Sergio Bobadilla (UDI) y Hotuiti Teao (Ind. Evópoli). Este último aseguró que “al gobierno le sobran palabras de buena crianza para las fuerzas de orden público, pero de apoyo con hechos concretos NADA” (sic).

Impresentable que @Mineduc haya eliminado conmemoración del #DiaDelCarabinero en el Calendario Escolar 2023, instancia que se consideraba en años anteriores. Al gobierno le sobran palabras de buena crianza para las fuerzas de orden público, pero de apoyo con hechos concretos NADA pic.twitter.com/ZjuyK0EGKQ — Hotuiti Teao Drago (@hotuititeao) November 21, 2022

El documento en el que se basa el diputado Teao, quien fue el primer congresista en difundir la afirmación, tiene por nombre “Orientaciones Calendario Escolar 2023”. En este, efectivamente no se incluye el 27 de abril, día en que tradicionalmente se celebra a Carabineros. Sin embargo, Mega Investiga verificó las afirmaciones y comprobó que es falso que el Gobierno haya eliminado este día: la fecha ya no figuraba en las orientaciones enviadas por el expresidente Piñera el año pasado.

La Subsecretaría de Educación afirma que “esto no quiere decir en ningún caso que este día no vaya a estar en los Calendarios Escolares, y menos aún, que no sea conmemorado en los establecimientos”.

Tal como dice su nombre, el documento citado es solo una guía para orientar la elaboración del calendario y no es la versión definitiva, ya que su definición es responsabilidad exclusiva de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis). De hecho, aunque el Día del Carabinero no figuraba en las orientaciones para 2022, este sí está incorporado en el calendario definitivo de este año.

Una vez establecido el calendario para 2023, las Seremi deben informar a las comunidades y al Mineduc. Ese será el documento que definirá si el Día del Carabinero se conmemorará en las comunidades escolares del país.