"Me azotó la cabeza contra la puerta": Fue asaltada violentamente por "motochorro" a las afueras de almacén

22 nov. 2022 - 05:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto sufrió una mujer a las afueras de un almacén ubicado a metros de su casa en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana. La víctima fue violentada por el "motochorro" que la asaltó.

"Me azotó la cabeza contra la puerta"

Según el relato de ella, esto ocurrió a eso de las cuatro de la tarde de este miércoles, cuando ella salió de su domicilio para concurrir a un almacén cercano.

Es ahí cuando se percata de que un hombre en moto comenzó a seguirla luego de que saliera del local: "Me apuntó con una pistola y yo forcejeé con él".

Ante la resistencia de la mujer, el hombre "me azotó la cabeza contra la puerta del almacén y me pegó con la pistola. Tengo rasguños en mis brazos en el pecho y me amenazó con arma de fuego".

Además, relata que el "motochorro", posiblemente de nacionalidad extranjera como señala la víctima, la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones.

Denuncia que Carabineros llegó tarde

Al llegar a su casa, el marido de la víctima llama a Carabineros y pese a lo sucedido, estos llegan horas después, aproximadamente a las 9 de la noche.

"Mi marido llamó a carabineros e insistió. En ese momento dijeron que iban a venir, pero no dijeron nada. A esas horas, yo dije que no los necesitaba", afirma la mujer, quien posteriormente constató lesiones.

Sobre ello, su marido añade que "llamamos a carabineros, nunca llegaron y según ellos que no hay dotación de patrullas, que todas están deterioradas y que han tenido bastantes reclamos. No nos están dando seguridad".

Finalmente, señala que su esposa "solamente se defendió, le pegó al tipo y afortunadamente se llevó solamente el celular. Es indignante porque es al lado de tu casa. Uno quiere cerrar los pasajes con rejas, pero la ley no lo permite".