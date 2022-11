Hombre fue apuñalado en bus del Transantiago: Propio conductor lo llevó a urgencias

20 nov. 2022 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 20 de noviembre, un hombre fue apuñalado por desconocidos mientras viajaba como pasajero en una micro del Transantiago.

El hecho

El hecho ocurrió mientras el vehículo del recorrido 205 se movilizaba por Santa Rosa, esquina Santa Elvira, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Mientras el conductor realizaba su tránsito habitual, fue advertido por una pasajera que una persona había sido apuñalada en la zona del cuello. Ante esto, pidió descender a los cinco pasajeros que quedaban en el bus y procedió a trasladarlo hasta la Posta Central, ya en estado inconsciente.

En el recinto asistencial, el hombre fue estabilizado quedando fuera de riesgo vital.

¿Qué dijo el conductor?

El conductor, Rodrigo Quinteros, comentó que pensaba que el hecho no estaba motivado por un robo, ya que las cosas de la víctima estaban ahí. Además, también aseguró que no se desarrolló una pelea previa a la agresión.

“Yo avancé hasta el siguiente paradero hasta que me habló una pasajera y luego se me acercó el hombre vivo pidiendo ayuda, entonces yo atiné a traerlo al hospital”, dijo.

"No hubo balacera, no hubo nada inusual, sino que el hombre llegó a pedir ayuda y por eso me percaté", cerró.