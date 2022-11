Usuarios de Banco Santander denunciaron doble cobro por compras en sus cuentas

19 nov. 2022 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de clientes del Banco Santander denunció el doble cobro por compras realizadas con sus tarjetas, tanto en sus cuentas corrientes como en sus cuentas vistas.

Los cobros

De acuerdo a lo que relatan algunos usuarios, estos movimientos indebidos han sucedido desde hace unas semanas. Si bien el dinero fue devuelto, esto también incluyó en muchos casos el bloqueo de las cuentas, lo que generó malestar en los clientes.

Noelia González, afectada por Santander, habló con Meganoticias sobre el problema y dijo que “me llegó un mensaje ayer en la noche y me decían que habían hecho un doble cobro y que se iba a reembolsar a la tarjeta, pero no tengo idea qué pasó”.

"Nunca había tenido problemas graves, pero este sí me llamó la atención porque no me dijeron cuál había sido la compra, nada de eso", agregó.

El banco informó de lo sucedido a través de mensajes de texto y correos electrónicos, gracias a lo que se enteraron algunos clientes de ese doble cobro.

La respuesta de Santander

Desde el banco comentaron que se había detectado que hubo una falla, donde se realizaron dobles cobros a algunos clientes en los últimos días, pero que ya se estaba subsanando la situación, y que hasta las 14:00 horas ya se habían repuesto todos los cargos que se habían realizado.

También aseguraron que ya se informó a los entes reguladores de la situación para que puedan tomar cartas en el asunto.

Juan Pablo López, abogado especialista en ciberseguridad, dijo que “el obligado a restituir los fondos al cliente es el banco, para lo cual tiene un plazo de 5 días en el evento de que la suma defraudada no supere las 35 unidades de fomento y 7 días para efectuar las operaciones que sean superiores a esta suma”.

“En cualquier caso, el cliente tiene un plazo de 30 días para reclamar respecto de las operaciones que se hayan realizado hasta 120 días antes del fraude detectado”, cerró.