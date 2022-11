Crédito hipotecario en Estados Unidos: Esto necesitas para solicitarlo y comprar una vivienda

17 nov. 2022 - 13:30 hrs.

Pedir un crédito hipotecario en Estados Unidos es más sencillo de lo que se cree. Así lo aseguran expertos inmobiliarios que asesoran a chilenos y chilenas interesados en la compra de una propiedad en tierras norteamericanas.

Hay varios factores que facilitan la consecución de esta ayuda crediticia, entre ellos, la presencia de bancos chilenos en Estados Unidos mediante entidades filiales. Otra ventaja es que los precios de los dividendos no se incrementan mensualmente, dado que no se cobran en Unidades de Fomento (UF), tal como sucede en Chile.

Por si fuera poco, personas con deudas en suelo chileno sí pueden acceder a un hipotecario estadounidense. Sin embargo, para ello es necesario que estos deudores o deudoras presenten una determinada documentación que respalde su comportamiento financiero.

De todos modos, para el experto inmobiliario Juan Franciso Labbé "hoy es más fácil sacar un crédito hipotecario para un extranjero que para un americano (estadounidense), ya que no necesitas ningún estatus migratorio, solo basta tener la visa de turista".

¿Qué facilidades hay para obtener un crédito hipotecario en EEUU?

Antonio Aguirre, broker inmobiliario, detalla en LUN los bancos nacionales que funcionan en Norteamérica: "El City National Bank of Florida, en Miami, es del BCI. Les ofrece a los chilenos un hipotecario a 30 años y una tasa fija por cinco años de 6,25%".

Según sus cálculos, si se solicita un crédito por 250.000 dólares (cerca de $229 millones en Chile), el dividendo mensual a pagar por 30 años sería de 1.539 dólares ($1,4 millones).

"El precio (del dividendo) no va subiendo todos los meses, esa es una gran ventaja. Si te dan el hipotecario, es una deuda que no se verá reflejada en tu capacidad financiera en Chile", agrega el asesor.

Financiamiento de hasta el 75%: Lo que necesitas para obtener un hipotecario

En Estados Unidos, generalmente, los bancos financian hasta el 75% del valor de una vivienda, así que la persona debe aportar un pie del 25%. Eso es para una casa, porque para un departamento se puede exigir un pie de hasta un 40%, a raíz de los altos gastos comunes y el pago de inspecciones de seguridad para cumplir las normativas.

Con respecto a la documentación —la que debe estar redactada en inglés— que se debe presentar a las entidades bancarias estadounidenses, esta corresponde a:

Visa.

Pasaporte.

Contrato de trabajo (si es que se posee uno).

Acreditación de ingresos en los últimos dos años, cuyos documentos deben estar certificados por un contador.

Certificado de comportamiento crediticio o institución financiera en Chile.

Lista de activos con los que se cuenta (propiedades, vehículos, entre otros).

En el caso de las personas con deudas, a ellas se les exige dos o tres referencias de su comportamiento financiero, además de documentación de su patrón de pagos de una cuenta corriente o tarjeta de crédito.

¿Qué sueldo exigen los bancos de Estados Unidos?

Aguirre comenta que "para pedir un hipotecario, el americano no puede pasar del 36% de su ingreso general mensual en el pago de esta propiedad al mes, pero para el extranjero no está muy establecido".

Por su parte, Labbé complementa que lo ideal es que el dividendo no supere el 25% de los ingresos mensuales:"Es importante no meterse en deudas a corto plazo, no comprar auto ni ocupar mucho la tarjeta de crédito, porque la entrega del financiamiento no se cierra hasta firmar la escritura (presencial), donde se evalúa de nuevo que no haya deudas".

Todo sobre Hipotecario