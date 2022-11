Presupuesto 2023: Declaran inadmisible aumento de la PGU a $250 mil

16 nov. 2022 - 21:27 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios declararon inadmisible la iniciativa que buscaba subir los montos de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos.

Hoy por hoy, el monto de ese beneficio alcanza los $193.917 y se reajusta en febrero de cada año.

Para darle el visto bueno al aumento de los dineros de la PGU en el marco del Presupuesto 2023, se requerían 65 votos de parte de los diputados, pero sólo alcanzaron 64, por lo que no pudo continuar avanzando.

Las razones de los diputados opositores

Al momento de explicar los motivos del rechazo, parlamentarios de oposición apuntaron contra Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara, argumentando que no alcanzaron a ingresar su voto, achacándole al diputado liberal que solo hizo un llamado para que los parlamentarios emitieran su opción, cuando debían ser dos.

Los alegatos de los opositores fueron más allá y algunos personeros de ese sector dejaron entrever la posibilidad de censurar al presidente de la testera que asumió hace apenas 10 días en ese cargo.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que “por lo menos habían dos diputadas que llegaron a votar cuando el presidente ya había cortado la posibilidad de que eso fuera así. De esa manera, perdimos solamente por un voto de diferencia”.

En tanto, Flor Weisse (UDI), indicó que se sintió “discriminada” por parte de la mesa de la Cámara. “Estaba en el baño y obviamente corrí a votar, y eso el presidente lo vio. Llegué a mi pupitre, presioné el botón verde y mi voto no figuró”, expresó.

Por su lado, el diputado Miguel Mellado (RN) declaró que "haber perdido la admisibilidad no solo es culpa del presidente que no dejó terminar de votar a dos parlamentarias, sino que también alguno de los parlamentarios de nuestro sector que votaron en contra. Si nosotros hacemos la suma total de los votos, debiéramos haber tenido los votos para aprobar, con los dos votos que no llegaron o sin los votos que no llegaron. Por lo tanto, es el primer mea culpa que hay que hacer".

Todo sobre Pensión Garantizada Universal