"Es una organización mafiosa": Denuncian toma VIP a 2 kilómetros de la playa y con caseta de seguridad en Horcón

14 nov. 2022 - 16:30 hrs.

En diciembre del 2019, un centenar de personas, con carpas, palas y retroexcavadoras, llegó hasta el pueblo de Horcón, en la región de Valparaíso, con el objetivo de tomarse un terreno de casi 17 hectáreas que colindaba con el mar y que actualmente pertenece a una comunidad de 81 carabineros en retiro.

De ahí en adelante, la toma tuvo un crecimiento exponencial, puesto que, en poco más de un año, el lugar se llenó de casas y se construyeron calles al interior para facilitar el tránsito de vehículos.

No obstante, al día de hoy, el sector -que en un inicio no tenía ninguna construcción- funciona como una especie de condominio y lleva su propio nombre, el cual se puede ver en la propia entrada del recinto: Alto Rucalhue.

¿Cómo funciona esta toma VIP?

En el matinal "Mucho Gusto" se expusieron imágenes de esta toma VIP, que opera como comunidad, es decir, cuenta con una caseta de seguridad, con una entrada y salida de vehículos, postes de luz, caminos y locales de venta de comida.

Marisol Lagos, representante de las 200 familias que construyeron sus casas en el lugar, explicó que "un grupo de gente nos ubicó por un tema de que ya habíamos representado en Loncura (Quintero) y vimos la posibilidad de instalar acá, siempre con el fin de poder llegar a un acuerdo con los dueños".

Toma VIP durante el 2021

"La gente a la que representamos hoy es gente de esfuerzo y trabajadora, que construyó sus casas acá con el fin de poder comprar", dijo la mujer, quien también afirmó que actualmente estarían en proceso de negociaciones con los dueños originales de los terrenos.

La mujer reconoció que están incumpliendo la ley, pero aseguró que es la única forma que tienen para poder acceder a casas: "Es lo mismo que hace el sistema. Nos ponen la pistola en la cabeza. No tenemos más que condenarnos a vivir como vive toda la gente pobre, entonces lo que buscamos es poder comprar algo justo para las dos partes y en posibilidades de pago a las que podamos acceder", manifestó.

Toma VIP durante el 2021

Exfuncionario municipal involucrado

En este caso en particular también está envuelto Cristian Reyes, pareja de Lagos y líder de esta toma, quien tomó relevancia porque sería constructor civil de profesión y exfuncionario de la Municipalidad de Quintero.

A raíz de lo anterior, la Municipalidad de Quintero se contactó con el matinal y dio a conocer que Reyes trabajó en el Departamento de Obras Municipales hasta julio del 2019 y que, por lo tanto, finalizó su vínculo cinco meses antes de que empezara la toma en Horcón.

Toma VIP en la actualidad

"Es una organización mafiosa"

En el marco de este episodio, Juan Valenzuela, representante de los dueños del terreno tomado, fue enfático en señalar que "no podemos negociar con gente que está cometiendo un delito y que sencillamente se instala ahí".

"No sé quiénes son, no sé qué patrimonio tienen, no sé quiénes están ahí, no sé nada de nada, entonces, con quién voy a negociar", recalcó el hombre.

Toma VIP en la actualidad

En tanto, indicó que la gente que vive en la toma "ha sido absolutamente engañada, porque van a perder esas casas y esos terrenos. Esos terrenos no son de ellos".

"Es una organización mafiosa para apropiarse de terrenos", agregó Valenzuela, que, junto al resto de los dueños, espera una resolución de la Justicia, a tres años del inicio de la toma, la cual también ha generado preocupación entre los vecinos, que se han visto atemorizados por la llegada de gente desconocida.

Por último, Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví, detalló que "yo no los conozco (a la gente que vive en la toma), es más, me atrevería a decir que no hay gente de la comuna al interior de esta toma... Hoy día lo que nosotros debemos esperar es que exista un veredicto en donde podamos actuar de manera conjunta con las autoridades, aquí no es solo el municipio".