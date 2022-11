"Lo que me hizo nunca lo voy a olvidar": Extécnico de atletismo cumplirá en libertad condena por abuso sexual

14 nov. 2022 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando condenó por abuso sexual a mayor de 14 años al extécnico de atletismo de la Universidad del Bío Bío en Chillán, Pedro Catalán.

El hombre fue declarado culpable de ser el autor del delito cometido en contra de una atleta de la región de Ñuble, cometido el 12 de febrero del año 2016, en la comuna de San Fernando. Sin embargo, cumplirá la pena impuesta en libertad.

El caso

El caso fue revelado en abril del 2019 por La Discusión, donde otras atletas, aparte de la víctima de esta causa, denunciaron haber sido abusadas por el docente.

Una vez que inició el juicio en contra de Catalán, fue desvinculado de la Universidad del Bío Bío y la Federación Chilena de Atletismo le quitó la membresía de director técnico.

Cumplirá la condena en libertad

Catalán fue sentenciado a 817 días de presidio menor en su grado medio, condena que fue sustituida por la pena de libertad vigilada intensiva. En consecuencia, el extécnico deberá dar estricto cumplimiento a un programa de actividades orientado a su reinserción social.

Durante el cumplimiento de la sentencia, deberá residir en el domicilio indicado en la causa, y sólo lo podrá cambiar con autorización de Gendarmería. Además, quedará sujeto al control y vigilancia del delegado a cargo de su plan de intervención y deberá ejercer un oficio o empleo remunerado.

Asimismo, se decretó la prohibición de ejercer cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, y su vigilancia durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena, periodo en que deberá informar a Carabineros su domicilio actual cada tres meses.

También se le impuso la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, por el tiempo de la condena.

"Lo que me hizo nunca lo voy a olvidar"

"Cuando mi abogado Juan Pablo López me comunicó esto, sentí que el haber hablado y contado lo que me hizo Catalán sirvió para que ya no vuelva a acercarse ni a robarle los sueños a ningún atleta", contó la víctima en conversación con La Discusión.

"Hoy puedo decir 'lo logré' y llorar por sentir este alivio en el pecho, porque se hizo justicia. Lo que me hizo y el dolor que sentí nunca lo voy a olvidar, pero sí he aprendido a superarlo, todos los días me doy las gracias a mí misma por ser valiente, guerrera y hablar", agregó.