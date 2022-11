Disputan el territorio que dejó "El Cogote de Toro": Peligrosa banda se enfrentó a balazos con Carabineros

12 nov. 2022 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

Dispararon contra Carabineros, arrancaron por los techos, y de su paradero nada se sabe. Una peligrosa banda, que estaría vinculada al fallecido narcotraficante, "El Cogote de Toro", protagonizó una balacera durante la madrugada del viernes, en la comuna de La Pintana.

Balacera contra Carabineros

Todo comenzó cuando vecinos alertaron a personal municipal sobre disparos en la vía pública. Estos venían desde un vehículo de color azul, y otro blanco. Carabineros llegó al lugar, divisaron los autos con sus ocupantes, los que, al darse cuenta de la presencia policial, comenzaron a efectuar disparos contra los funcionarios.

"Se realiza un seguimiento, estos sujetos se dan a la fuga, se nos indica donde ingresan a un domicilio particular, lo cual Carabineros ingresa, no logrando la detención de estos antisociales. No obstante, se logra la incautación de una cantidad importante de droga", dijo el capitán Esteban Troncoso, de la 41° Comisaría de La Pintana.

Las primeras diligencias hechas por la policía concluyeron que tres personas, que luego fueron detenidas, habitaban en el domicilio donde se habría producido una de las balaceras. Al interior de la casa se incautó droga y municiones sin percutir.

Cuarto detenido

Pero esto no fue todo, porque La Pintana fue el escenario de otro procedimiento policial. En medio de un patrullaje, Carabineros se topó con un tercer auto, en el cual al interior los ocupantes utilizaban máscaras. Al intentar fiscalizarlos se dieron a la fuga. Se inició una persecución que terminó con un detenido, el que se encontraba armado.

"Si bien fata mucho para controlar el delito y bajar la sensación de inseguridad, estas acciones, a las que también se suma la Policía de Investigaciones, nos ratifican que vamos por el camino correcto", sostiene la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro (DC).

Cuatro son los detenidos en total, de los tres hechos delictuales durante la madrugada de este viernes.

Armas en manos de delincuentes

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se pronunció por el uso de armas en manos de bandas peligrosas.

"La próxima semana vamos a presentar públicamente el Plan Anual de Fiscalización de Armas. El tema de las armas es muy importante porque finalmente lo que ha ocurrido en Chile es que, desde el 2016 al 2020, la tasa de homicidios aumentó", dijo el subsecretario.

Control de armas que se torna de vital importancia, cuando estas se encuentran en manos de bandas delictuales como las que protagonizaron esta balacera en La Pintana. Una organización criminal que estaría disputándose espacios que antes pertenecían al conocido narcotraficante llamado "El Cogote de Toro".