"Caí sobre un alumno y sentí un puntazo": Menor apuñalado en el Instituto Nacional dice no saber si fue un cuchillo

11 nov. 2022 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

El menor que el pasado miércoles fue apuñalado en el Instituto Nacional entregó su testimonio para la investigación, en la que afirma que no se dio cuenta en el momento que fue herido, que no reconoce a su agresor e incluso dice no tener certeza si es que hubo o no un cuchillo.

Cabe señalar que en primera instancia se había informado que el estudiante había resultado herido en medio de una riña, pero el joven sólo se refiere a haber estado en medio de una aglomeración en una tocata.

"Caí sobre un alumno y sentí un puntazo"

Según informó Emol, el menor relató que cerca de las 15:30 horas del miércoles se encontraba en el colegio en una actividad con profesores, en las que estaba tocando una "banda de metal".

El alumno detalló que estaba jugando con unos amigos en la escalera del recinto, pero que decidió bajar al patio y se separó de sus compañeros.

"Ingreso a la aglomeración de los alumnos en donde todos se empujaban (por la música) y jugaban. A mí me empujaron en varias ocasiones, no recuerdo quiénes eran, pero en una ocasión caí arriba de un alumno que tenía su mochila puesta y sentí un puntazo en el costado izquierdo del tórax", contó.

"Me saqué el polerón y la polera y me vi mucha sangre"

El joven afirmó no haberse dado cuenta de que fue apuñalado, y pensó que se había golpeado, por ejemplo, con "un llavero que el alumno tenía en su mochila".

"Voy a la escalera y en la entrada de la escalera me topé con un amigo que estaba cerca de donde me pasó esto, quien me dice que tenía manchado con sangre mi polerón. Me toqué el estómago y tenía calentito y quedé con las manos llenas de sangre; me saqué el polerón y la polera y me vi mucha sangre", recordó.

El menor señaló que tuvo que ir a la enfermería por sus propios medios, y que "estaba muy nervioso, no recuerdo al alumno con el que caí".

"Me hacen entrega de un arma cortopunzante"

Una de las primeras declaraciones en la carpeta de investigación es la de un docente del establecimiento, quien afirmó que "conforme al agresor puedo señalar que desconozco qué persona fue".

"Estudiantes y docentes me hacen entrega de un arma cortopunzante, tipo cuchillo, la cual fue encontrada escondida tras una reja al interior del establecimiento y asimismo hago su entrega voluntaria", sostuvo.