Candidato para fiscal nacional representó a peligroso narco: ¿Qué podría pasar con su postulación?

09 nov. 2022 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del proceso de elección del próximo fiscal nacional, se reveló que uno de los profesionales que integra la quina de candidatos firmó en el pasado un mandato que lo habilitaba para representar a un peligroso narcotraficante ante la Corte Suprema.

Se trata del exfiscal Rodrigo Ríos, que entró a la quina con tres votos de la Corte Suprema, quien podría quedar fuera de la carrera para suceder a Jorge Abbott.

El caso

De acuerdo a La Tercera, Ríos firmó junto a su socio Eduardo Picand un mandato amplio para representar a Richard Eduardo Riquelme.

El reconocido narcotraficante es apodado como "Ricard Rico", también conocido como "el chileno más peligroso del mundo", y su relación con el exfiscal se mantuvo al menos hasta el 28 de diciembre del 2021, según la documentación.

Esto pondría al expersecutor en un escenario complejo, ya que para inscribir las candidaturas para la Fiscalía Nacional, los abogados interesados debían firmar una declaración jurada donde afirmaban que no se encuentran sujetos a inhabilidades.

¿Qué dijo Ríos?

En el mismo medio antes señalado, Ríos confirmó la información, pero aseguró que a su juicio esto no constituiría una inhabilidad.

"Es una extradición que llegó a mi oficina, en la cual, con mi socio Eduardo Picand, tramitamos extradiciones y se llevó ese caso ante la Corte Suprema. Es un caso de un antejuicio, es una extradición y no un juicio de culpabilidad donde se haga un análisis respecto del fondo del asunto y se analizó los méritos respectos de conceder o no su extradición a Países Bajos", sostuvo.

En ese sentido, descartó haber defendido a Riquelme, ya que indicó que su defensa propiamente tal la tiene en Países Bajos.

"No hay una defensa de fondo, sino que una tramitación donde se analiza si se cumplen los requisitos de la extradición. No es una inhabilidad, porque se trata de una tramitación que es solamente técnica, una extradición pasiva y no una defensa de fondo", precisó.

¿Qué podría pasar con su postulación para fiscal nacional?

El artículo 61 de la Ley 20.000 (Ley de Drogas), indica que "los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley".

"Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el juez de garantía o el Ministerio Público, en su caso, deberá informar a la Contraloría General de la República sobre la identidad de los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley", señala.

Es decir, las disposiciones podrían bajar su candidatura para ser fiscal nacional y quienes quedaron debajo de Ríos en la quina podrían presentar una reclamación al respecto en la Corte Suprema.