"Aquí hubo un tremendo error": Parisi pide sanciones para diputados del PDG que votaron por Mirosevic

09 nov. 2022 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, solicitó que se apliquen sanciones a los diputados de la colectividad que votaron por Vlado Mirosevic (PL), para la presidencia de la Cámara Baja.

A través de su programa online "Bad Boys", el economista radicado en Estados Unidos tildó la elección de Mirosevic como un "error" de su partido.

¿Qué dijo Parisi?

"Siempre hay que sacar lecciones, aquí hubo un tremendo error, esto pudo quedar en la interna, pero la votación de estos tres diputados perjudica al país y mucho. Yo creo que tiene que haber sanciones, es lógico, es ineludible", sostuvo el excandidato.

De todos modos, aclaró que "no hicieron nada, nada que rompa alguna ley o norma de partidos políticos o del partido ¿Por qué? Porque la decisión de voto es individual de cada diputado y no puede haber orden de partido. Sin embargo, la decisión que tomaron daña al partido, porque vemos la fuga de gente del PDG y también daña a Chile".

"Lo más probable es que se pida la renuncia"

En ese sentido, recalcó que "tiene que haber una sanción, lo más probable es que se le pida la renuncia a alguno de ellos, no lo sé. No tengo injerencia allá, pero es lo lógico y tiene que analizarse los comentarios que hicieron públicamente algunos diputados, porque hirieron. Manejaron mal la situación".

"Tengo aprecio por cada uno de ellos, pero aquí dañaron el partido porque pusieron sus intereses primero", añadió.

Críticas a Mirosevic

El excandidato tuvo duras palabras contra Mirosevic, aseverando que "no me cae mal a mí, es simpático, medio flojito, nada personal", y cuestionando sus credenciales universitarias de pregrado y posgrado.

"El típico cuiquito revolucionario de zapatillas Nike, Starbucks y iPhone 14, pero yo creo que le hace mal a Chile. No es muy inteligente, un tipo normal, pero va a facilitar que el Presidente Boric haga tonteras políticas, económicas y sociales", sentenció.

"Todo el PDG tenía claro que no se podía votar por Vlado Mirosevic (...) y por qué creo que es malo para la Cámara, porque él es octubrista. Él validó la violencia, estuvo por la plurinacionalidad", dijo.

Suspensión de comisiones

El pasado martes, la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada, informó que los parlamentarios Francisco Pulgar, Rubén Oyarzo y Karen Medina fueron suspendidos de las comisiones.

"Cuando nos reunamos tomaremos decisiones, vamos a ver qué ocurre a posterior con las comisiones, es una sanción no es un castigo, es no haber cumplido la palabra de no actuar en bloque", comunicó.

Junto a ello, los diputados que apoyaron a Mirosevic serán llevados al Tribunal Supremo del PDG para eventuales sanciones, entre las que incluso podría estar la expulsión.