Eligen a Vlado Mirosevic como nuevo presidente de la Cámara de Diputados

07 nov. 2022 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados escogió como nuevo presidente de la testera a Vlado Mirosevic (PL), luego de semanas de incertidumbre por saber quién iba a ser el parlamentario que sucediera a Raúl Soto en ese cargo.

Finalmente el escogido fue el parlamentario del PL, que había empezado a sonar luego del cónclave oficialista en Cerro Castillo.

Mirosevic estará acompañado durante este período por Carlos Bianchi, independiente (primer vicepresidente) y Catalina Pérez (RD), como segunda vicepresidente.

La #NuevaMesa de la Cámara quedó conformada por el diputado @vladomirosevic como Presidente, el @DiputadoBianchi como Primer Vicepresidente y la diputada @CatalinaPerezS como Segunda Vicepresidenta.

La votación

La confirmación de Mirosevic tuvo que darse en dos instancias. Esto porque en la primera votación el oficialista había logrado 74 preferencias en Sala, contra las 70 de Miguel Ángel Calisto, democratacristiano que logró aunar las preferencias de la oposición.

Para ganar en primera instancia, era necesario que una de las cartas lograra el 50% +1 de los votos (78). Como no fue así, se hizo necesario hacer una segunda votación. Pero en ese caso, solo se requería mayoría simple para dirimir al nuevo presidente de la instancia, donde Mirosevic obtuvo 77 votos y Calisto 73.

¿Qué dijo Vlado Mirosevic?

Luego de ser electo para presidir la testera, Mirosevic señaló en tono de broma: "Ya he recibido el primer reclamo como presidente de esta Corporación, se me ha reclamado por el no uso de la corbata. Entonces, voy a postergar mi intervención y mi discurso hasta mañana para poder hacerlo".

Acto seguido, fue el mismo Raúl Soto quien le prestó la prenda, aunque definitivamente no la usó.

"Quiero aprovechar de agradecer a todos quienes votaron y respetaron el acuerdo", recalcó Mirosevic.

"También quiero hacer un reconocimiento a las fuerzas que me apoyaron y en particular a Karol Cariola, enviarle un abrazo de solidaridad, de cariño y de mucha paciencia", añadió.

Esto último, por la polémica en que se vio envuelta la diputada del PC a quien no le prestaron el apoyo, a pesar del acuerdo forjado al inicio del período legislativo.

Reacciones de la oposición

Andrés Longton (RN) fue el primero en tomar la palabra por la oposición. El diputado señaló que "es difícil competir con un Gobierno en ejercicio".

"Que no haya quedado en manos del Partido Comunista es un alivio, en cierto sentido, pero igualmente tenemos al otro líder del Apruebo", agregó.