"Querían matarnos": Discusión entre choferes derivó en caótica persecución y brutal golpiza a una pareja

¿Qué pasó?

Una discusión entre choferes en la comuna de Estación Central, desencadenada por un adelantamiento, acabó en una persecución y una golpiza a los afectados, quienes relataron lo ocurrido.

"Nos empezó a insultar"

En conversación con LUN, Tiare Morales cuenta que iba de copiloto de su pareja. Disponiéndose a ir a su domicilio, se encuentran con otro vehículo que los adelanta.

Ante ello, "mi pareja solo le tocó la bocina y seguimos de largo". Sin embargo, el mismo vehículo que los adelantó, volvería a aparecer.

El ocupante era un hombre de aproximadamente 60 años, quien los empezó a insultar "que cabros chicos acá y allá y garabatos. Mi pareja bajó el vidrio y le dijo 'para, cabréate. No voy a discutir contigo'".

En ese momento, se cruza otro vehículo con niños en su interior y junto con el del hombre sexagenario, los dejaron "acorralados, detenidos allí" en medio de la calle.

"Querían matarnos"

Según Tiare, los ocupantes de los dos vehículos eran familia, ya que se bajó una mujer -que iba de copiloto en el segundo vehículo- que los empezó a insultar igualmente.

De ese auto, el conductor "hizo un gesto como de sacar una pistola. Mi pareja aceleró y huimos de allí. Cuando arrancamos, pasamos a llevar la puerta del auto", lo que afirma que fue sin intención.

Así comenzó una persecución a casi 90 kilómetros por hora, hasta que en Las Estepas con Luis Infante, "nos chocaron por detrás".

"Esta pareja nos impactó por detrás con tres niños, no les importó nada. Creo que querían matarnos, porque después de que pudimos salir del auto el hombre sacó un bate de fierro y le pegaron a mi pareja. La mujer me tiró al suelo y me golpeó", afirma Tiare.

Pese a que habían personas alrededor mirando, la afectada asevera que "nadie hizo nada", pese a que pidió ayuda a gritos.

En consecuencia, acabaron en la exPosta Central para constatar lesiones y donde Carabineros tomó la denuncia correspondiente.

