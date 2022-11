Desaparición de joven influencer en Antofagasta: ¿Cuál fue la declaración que entregó su pareja?

03 nov. 2022 - 18:30 hrs.

El viernes 26 de agosto de 2022, la joven antofagastina Javiera Jiménez fue vista por última vez.

Ese día, la influencer salió de su casa para realizar un supuesto viaje a Calama con su pareja, con quien llevaba seis meses de relación, y el que además habría sido la última persona en verla.

¿Cuál fue la versión de la pareja de la joven?

Cuando comenzaron las labores de búsqueda de la enigmática desaparición de Javiera, su pareja entregó sus versiones del hecho.

La declaración del hombre indicaba que la desaparición de Jiménez se produjo mientras se dirigían a Calama. En el trayecto, una maleta se cayó del vehículo, lo que habría provocado una discusión entre ambos. Tras el pleito, él dejó a Javiera en la entrada de la ciudad y fue a buscar el objeto, pero cuando volvió, ella ya no estaba.

Entre que el hombre dejó a Javiera y volvió donde ella, habrían pasado siete horas, ya que, según indicó, sufrió un accidente en el trayecto.

En ese entonces, la madre de la influencer desconfió de la versión entregada por su novio y aseguró que: "No hay rastro de la Javiera, nadie la ha visto, nadie ha encontrado la maleta que él dice que se cayó, la cual era una maleta grande... Él en todo momento me hizo entender que la Javiera estaba haciendo una niñería, que ella iba a prender su teléfono y que en cualquier momento iba a aparecer".

Adicionalmente, una amiga de la joven contó que el día en que desapareció: "Estaba conmigo, se fue a las 02:30 de la mañana de mi casa, me mandó unos mensajes al WhatsApp y de ahí no tengo más señal de ella. Me llamó a las 07:53 y a las 07:54, yo le devolví el llamado y el teléfono estaba apagado, ya no le llegaban mensajes".

Posible vínculo entre su pareja y robo de cobre

Actualmente, la pareja de Javiera se encuentra inubicable y, según indicó la madre de ella, él se habría cambiado de domicilio.

Recientemente, y gracias a labores de la Policía de Investigaciones (PDI), se identificó un posible vínculo entre el hombre y una banda que robó cátodos de cobre desde un tren de la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) durante mayo pasado.