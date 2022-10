Instagram reporta caída a nivel mundial: "Lo estamos investigando y pedimos disculpas"

Durante la jornada de este lunes 31 de octubre, Instagram reportó una caída a nivel mundial, la que ha afectado a millones de personas.

De acuerdo a lo que denuncian algunos usuarios, la red social está presentando problemas de acceso a las cuentas, "desaparición" de seguidores e incluso la inactivación de cuentas.

La plataforma confirmó el problema en su cuenta oficial en Twitter, aunque no ha explicado el motivo.

“Somos conscientes de que algunos de ustedes están teniendo problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias”, se afirmó desde la compañía

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown