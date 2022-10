"Supuestamente sabían dónde vivíamos": Víctimas de robo de vehículos denuncian extorsiones de delincuentes

31 oct. 2022 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

El robo de vehículos en encerronas y portonazos ha sido uno de los delitos que más ha crecido en los últimos tiempos, pero muchas veces los delincuentes no se quedan ahí, ya que ahora han comenzado a amenazar a sus víctimas para aumentar su botín.

El periodista del matinal Mucho Gusto, Juan Pablo Muñoz, conoció las historias de personas que denuncian ser extorsionados con altas sumas de dinero y amenazas para poder recuperar sus automóviles.

Robos y extorsión

La primera de las víctimas es Juan Pablo, quien una noche sufrió el robo de su vehículo mientras trabajaba como conductor de aplicación en la comuna de El Bosque. Fueron cuatro sujetos, dos hombres y dos mujeres, con sus rostros cubiertos, quienes lo amenazaron con un cuchillo y le quitaron su auto.

Tras dejar la constancia en Carabineros, el hombre publicó avisos en sus redes sociales en los que daba su número de teléfono. Allí comenzó una nueva pesadilla.

"Me llamaron al otro día unos tipos. Me dicen: 'Hola mira, te llamo porque yo tengo tu auto'. Al principio él se mostró como súper amable. Llegaron con el auto acá y me dijo. 'Me lo ofrecieron en 700 mil pesos'. Y a mí este auto no me sirve porque yo solo trabajo con autos de alta gama", dice la expareja de Juan Pablo sobre el contacto que tuvo con los delincuentes.

Posteriormente, a Juan Pablo y a su expareja le comenzaron a llegar insistentes exigencias de dinero y amenazas por parte de los antisociales.

"Nosotros, hasta el momento, igual nos encontramos con medidas de protección, porque estos tipos nos amenazaron... Esa es como la manera de jugar, porque te juegan la mente", señala la mujer sobre el miedo que provoca la insistencia que ejercen los sujetos.

Finalmente, decidieron no entregar los $700 mil, pero antes habían averiguado a quién le pertenecía la Cuenta RUT en la que les pedían realizar el depósito. Cuando lo descubrieron, se preocuparon aún más, ya que era de una persona de un domicilio cercano, en el que no encontraron rastros de su auto.

"Todo esto es un negocio"

Otra de las víctimas con una experiencia similar es un comerciante, a quién le robaron su camión con toda su mercadería de la feria. Quienes lo contactaron le exigieron $800 mil en efectivo, lo que aceptó.

El hombre fue citado en las cercanías del Hospital El Pino de San Bernardo, pero estando allí le exigieron depositar una garantía de $200 mil en una Caja Vecina del sector. Ante esto, simplemente no aceptó.

"Esto ya siempre lo hacen y no falta la gente que cae", señala sobre los delincuentes que tienen "el don de la palabra".

"Todo esto es un negocio... No van a cambiar porque se roban un auto, dos autos, tres autos en el día y un millón y medio tienen al tiro", sostiene al dar por perdido su camión.

"Supuestamente sabían dónde vivíamos"

Las terceras víctimas son una esforzada familia de La Reina, quienes perdieron su única fuente de ingreso familiar, luego de que ladrones se apropiaran de su camión.

"Nos empezaron a contactar por redes sociales, por WhatsApp y nos empezaron a pedir plata por él. Nos empezaron a amenazar, porque supuestamente sabían dónde vivíamos, sabían que teníamos un negocio, sabían que teníamos tres hijos, dónde iban. Entonces, ese fue el tipo de amenazas que ellos nos hacían", señala la mujer afectada en este caso.

Pese a que reunió evidencias y puso una denuncia, su caso fue cerrado abruptamente por la Fiscalía en apenas 24 horas, debido a que supuestamente el camión había salido asegurado de la concesionaria. Pese a sus intentos de apelación, nada sirvió para reabrir su caso ante la justicia.

Si bien no accedió a la extorsión, la perdida del camión significó incurrir en varias deudas.

"Este vehículo para mi familia es un material de trabajo que costó mucho comprarlo y se fue de la noche a la mañana", lamenta al relatar que aún debe pagar el Tag de su camión que sigue circulando en manos de otras personas.