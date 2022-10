¿"Experimento" o "experiencia"? Economista Mariana Mazzucato denuncia problema de traducción tras polémica frase

"¡Los peligros de hacer entrevistas en otro idioma!", fue la reacción de Mariana Mazzucato, economista que es considerada una referente para el Frente Amplio (FA) y que recientemente dio una entrevista en nuestro país.

La visita de la profesional, de nacionalidad estadounidense-italiana, se llevó a cabo en el marco de su "tour por América Latina". En este contexto, protagonizó una reunión esta semana con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.

Cabe mencionar que Mazzucato también tiene planeado poder reunirse con el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la cual pretende abordar diversos temas.

Tras su encuentro con Marcel, la economista conversó con diario El Mercurio, instancia en la que profundizó sobre la intención de reunirse con Boric, afirmando que "quiero plantear que es un momento importante para tener más unión como países latinoamericanos".

"Ahora que tenemos a Chile, Colombia y Argentina, y tal vez se sume Brasil, que tienen gobiernos progresistas, se debe avanzar en eso y en cómo con eso se puede avanzar para hacer un cambio, que puede ser con un fondo público, con una reforma tributaria que también se está haciendo en Colombia", sostuvo.

En esta línea, indicó que es necesario "también pensar en los problemas sociales que pueden ser resueltos con colaboración intersectorial y eso ayuda a ser una economía más diversificada y colaborativa, con un propósito público al centro, en lugar de solo ser un Estado subsidiario".

A partir de allí, Mazzucato emitió una declaración que más tarde desmintió en su cuenta de Twitter, debido a un supuesto problema en la traducción de una palabra.

"Igualmente, quiero decirle que cualquier ayuda que necesite, somos muchos economistas en el mundo que estamos mirando a Chile como un experimento muy importante para matar el neoliberalismo que no funciona para el crecimiento y, de seguro, no funciona para enfrentar desigualdades", sostuvo.

A través de sus redes sociales, la economista hizo hincapié en esta última frase y expresó: "¡Los peligros de hacer entrevistas en otro idioma! Por supuesto quise decir experiencia en español, no experimento. Casi tan mal como cuando una vez dije que estaba “embarazada” y quise decir avergonzada (¡no embarazada!). Aprender haciendo...".

The dangers of doing interviews in another language! I of course meant experience in Spanish, not experiment. Almost as bad as when I once said I was “embarazada”and I meant embarrassed (not pregnant!). Learning by doing… https://t.co/F4TGCAM3hJ