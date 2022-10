"Nos encontramos con el mismo panorama": Vuelven a cerrar acceso a playa de Pichilemu que estaba abierto desde 2019

27 oct. 2022 - 15:30 hrs.

Polémica causó durante el 2019 el cierre de uno de los accesos a la Playa Mónaco, ubicada en la comuna de Pichilemu, en la región de O'Higgins. En ese momento, se optó por abrir el camino para que los turistas pudiesen ingresar. Sin embargo, este año la entrada a la misma playa volvió a cerrarse.

En esta oportunidad el ingreso incluye un portón de madera con un candado que lo mantiene cerrado y que, por lo tanto, impide el ingreso de personas como Macarena Lisboa, una vecina del sector, quien se vio afectada cuando intentó entrar a la playa para ver una puesta de sol.

Por otra parte, Camilo Jiménez, vocero de "Playas Libres", explicó que "nos encontramos nuevamente con el mismo panorama de tener los accesos cerrados y no vamos a poder acceder a la playa. Nos va a tocar denunciar, pero no vamos a poder acceder al bien nacional de uso público y nuestros pescadores no van a poder realizar su trabajo".

La explicación de las autoridades

El seremi de Bienes Nacionales de la región de O'Higgins, Eduardo González, explicó que decidió instruirse una fiscalización inmediata con el objetivo de recabar antecedentes y concretar la denuncia en el Juzgado de Policía Local. A su vez, la autoridad remarcó la importancia de no bloquear los accesos de las playas.

González detalló que el espacio en que se encuentra el respectivo portón "se llama 'El Atravieso' y une el Fundo Santa Marta con la playa".

No obstante, el subsecretario detalló que "este camino en un momento entró en controversia y la misma Corte (Suprema) lo reconoce como el camino que da el acceso a la playa".

"Hoy día este es el camino que todos hemos utilizado. Yo he venido más de tres veces haciendo las fiscalizaciones y viniendo a conocer. Nosotros no habíamos tenido ninguna denuncia hasta el día viernes, donde justamente nos señalan que el portón estaba cerrado", indicó

Al mismo tiempo, recalcó que "los caminos que se fijan son existentes. No es que se abra un nuevo camino y que el propietario deba habilitar un camino. El camino sigue siendo privado, pero es de uso público".

¿Qué dijo el dueño del terreno?

Ante la denuncia, Víctor Parraguez, dueño del terreno en que se encuentra ubicado el paso, expresó que el viernes pasado decidió cerrar el portón y que le robaron el candado el sábado: "Hice la denuncia en Carabineros y el dia martes apareció cerrado y nosotros no podíamos salir. Hoy me acerco acá y aparece cerrado el portón".

Asimismo, Parraguez afirmó que el camino indicado, en el cual se encuentra el portón, no corresponde a una vía de acceso.

A raíz de lo anterior, el dueño del terreno denunció hechos delictuales en el lugar y el ingreso de personas que, según su relato, se han reunido acampar, por lo que él y su familia se ha visto en peligro: "Están usando el terreno. Se pasan por todos lados. A principios de año robaron 21 animales. Nos tienen cansado", dijo.

El propio Parraguez agregó que "nosotros queremos aclarar esta situación... Yo quiero que el seremi también se comprometa a buscar una aclaración, porque no podemos estar entre los vecinos".