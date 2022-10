"Me quedé con mi maleta hecha": Compraron paquetes turísticos y fueron estafados por agencia que desapareció

27 oct. 2022 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una agencia de viajes del litoral central prometía viajes de ensueño por todo el mundo, pero aquello nunca ocurrió, puesto que desapareció del mapa. Los afectados denuncian haber sido estafados por millonarias sumas de dinero.

"Rosalía Tour" era el nombre de la empresa liderada por Rosalía Cáceres, la que ofrecía viajes a Colombia, Brasil y Estados Unidos, parte de los destinos que vendían como paquetes turísticos, pero que, abruptamente, cerró y desapareció.

"Me quedé con mi maleta hecha"

Una de las víctimas es María Roulet de 76 años, quien por primera vez tenía la oportunidad de viajar fuera del país. Su destino en su Colombia, pero como según ella misma relató, se quedó con la maleta lista para viajar.

El mismo día del viaje, la llaman diciendo que "no íbamos a poder viajar porque le habían tirado unas tarjetas para atrás. Me quedé con mi maleta hecha y así se quedó. No quería llorar, pero es más fuerte lo que ella hizo".

Francisco Cortéz es otro de los afectados. Profesor y dueño de una academia de baile, fue estafado por la cifra no menor de 60 millones de pesos en un viaje a New York y a Cancún que realizaría con su elenco.

"No había ningún registro malo de ella en las redes en Sernatur y nos ofrecía pack como éramos un grupo grande", relata el bailarín, sin sospechar que sería estafado por Rosalía.

Al igual que a María, las excusas fueron las mismas: problemas con las tarjetas, suspensión de vuelos, problemas "operativos" y la ausencia total de los pasajes y la estadía.

Está fugitiva

Al pedir explicaciones en las oficinas ubicadas en San Antonio, se dieron cuenta de que la mujer había desalojado días antes, escapándose con el dinero de sus clientes.

En un audio de WhatsApp la mujer entregó explicaciones, afirmando que su empresa se fue a quiebra y que "traté de hacer que mi empresa no cayera hasta el último momento. No quise estafar a nadie".

Sin embargo, pese a las declaraciones de Rosalía, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, afirmó que, contrariamente a lo informado por la agencia a sus clientes, la empresa no ha iniciado la solicitud de quiebra.

Por ello, el único pedido por los afectados es justicia. Francisco asegura estar "conforme con que vaya a la cárcel, porque eso no hay cómo perdonarlo. Las ilusiones no se perdonan".

Investigación a Rosalía

Jean Pierre Couchot, subdirector del Sernac, a raíz de esto, explicó que "actualmente estamos realizando una investigación respecto a la agencia de turismo tras recibir 200 reclamos de los consumidores".

"La gran mayoría indica que la agencia no cumplió con lo prometido y tampoco han devuelto los montos que superan los 10 millones de pesos. Ante esta situación el Sernac ofició la semana pasada a la agencia turística, ya que no responde a los consumidores", añadió.