24 oct. 2022 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Controversia ha causado en redes sociales la decisión de la Municipalidad de Santiago de multar al Red Pub, local ubicado en Barrio Lastarria, por borrar los grafitis de su fachada. El vocero del pub multado mostró su disconformidad por la acción señalando que "es el mundo al revés".

La polémica en torno a la multa

Todo comenzó cuando José Ignacio Aravena, dueño del Red Pub, envió una carta a El Mercurio señalando que "mi negocio está ubicado en la esquina de José Miguel de la Barra con Merced. Y por haber pintado la fachada para borrar los múltiples grafitis de todas las noches, se nos han cursado dos infracciones (no contar con permiso municipal) y una ya condenada con una multa de $7 millones".

Además, Aravena aludió a otra misiva enviada este domingo por Pedro Becker, en donde se criticaba que el Museo Nacional de Bellas Artes aún mantiene los rayados que dos personas realizaron en una de sus cúpulas hace algunos meses.

La situación fue criticada por distintas cuentas de redes sociales, entre ellas el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. "Grafitera la Ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio Municipal", escribió la autoridad regional.

Grafitear la Ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio Municipal. pic.twitter.com/sN54JPKIJN — Claudio Orrego L. (@Orrego) October 24, 2022

"Es el mundo al revés"

En conversación con Radio Bío Bío, Fernando Bórquez, vocero de Red Pub y presidente de la Anetur, demostró su disconformidad ante la medida llevada a cabo por la Municipalidad de Santiago, indicando que su local todas las mañanas pinta "su fachada para que el Barrio Lastarria se vea bonito y acogedor".

"Lamentablemente, la autoridad no llega a los mandos medios, y los inspectores nos multan. Es un despropósito, esperamos que se corrija", manifestó el vocero del pub.

Además, el vocero señaló que "hace dos años pedimos permisos para remodelar el local y no nos llega. Ahí hay un problema de burocracia excesiva. Es el mundo al revés, estamos en una zona complicada cercana a la Zona 0, nosotros constantemente intentamos de inhibir esto y competir con los grafiteros para que no vengan a rayar".

Defensa a la sanción

Sin embargo, existen personas que defienden la sanción recibida por el pub, como es el caso de la concejal de Santiago, Virginia Palma, quien respondió al tuit de Orrego y enfatizó en que el edificio "es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM (Dirección de Obras Municipales) en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL (Juzgado de Policía Local). Seriedad, Gobernador".

Broma? Es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL.

Seriedad, Gobernador. — Virginia Palma Erpel Orgullosa 38% (@vickypalmaerpel) October 24, 2022

En la misma línea, desde el municipio señalaron a El Mercurio que "al estar ubicado en una Zona de Conservación Histórica y Zona Típica", el lugar "necesariamente requiere de la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que considera la pintura o intervención de la fachada".

"La recuperación de espacios de uso público es una de las prioridades de la actual administración comunal, lo que considera una millonaria inversión en materia de recuperación de fachadas", agregó la casa edilicia encabezada por Irací Hassler.