24 oct. 2022 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la ministra de la secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la situación que vive la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela, que inició su proceso de quiebra, dejando a más de 2.500 personas cesantes y varias obras que estaban en desarrollo, inconclusas.

En este sentido, la secretaria de Estado señaló que la empresa constructora no abrió diálogo con el Ejecutivo para analizar opciones y evitar el quiebre.

Diálogo y acompañamiento a inversionistas

Vallejo comenzó manifestando que "nuestro Gobierno se está ocupando todos los días en esta materia, no solo porque presentamos un plan 'Invirtamos en Chile', que es justamente para reactivar la economía, generar inversión y acompañar a las empresas, porque esto también es parte de un diálogo y acompañamiento a los inversionistas".

"Se expresa también en la Ley de Presupuestos, que es algo que también nos gustaría siempre reforzar, porque estamos poniendo recursos para mejorar la inversión pública y privada, sino que también en los diálogos que se han sostenido en sectores específicos de nuestra economía", expresó también la vocera de la Moneda.

"Caso conocido esta semana"

En este sentido, también recalcó que "se ha sostenido diálogo con todas las constructoras, atendiendo que vivimos una situación compleja internacional que ha producido un aumento en los costos de materiales de construcción y eso ha tenido una repercusión en nuestro país. Ha sido abordado por el ministro de OO.PP. (Juan Carlos García)".

Vallejo también destacó que "cada vez que se presenta una dificultad hay instancias de diálogo y conversación, pero ese diálogo para poder mejorar y enfrentar las dificultades y hacer avanzar los proyectos, requiere también de una contraparte disponible a conversar y lo señalo por el caso específico que conocimos esta semana", refiriéndose al caso de la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela.

En relación con lo anterior, la ministra sostuvo que no pretenden quedarse "simplemente en la constatación de que una empresa que no participó en una conversación y perdió, no. Nosotros vamos a seguir avanzando en todo lo que sea necesario para enfrentar las dificultades que vive el sector".

Buenas proyecciones

Asimismo, pronunció que "tenemos buenas proyecciones. Hoy teníamos una pauta para incorporar hidrógeno verde en el transporte, que es una línea de política industrial estratégica en nuestro país, que empezó a desarrollarse en el Gobierno anterior y que nosotros estamos comprometidos a implementar".

Y añadió que "tenemos una buena evaluación de las calificadoras de riesgo. El ministro (Mario) Marcel va a dar cuenta de eso en el Congreso, pero esta evaluación de las calificadoras de riesgo lo que dicen es que se valora la conducción, el liderazgo en materia económica y nos da también esperanzas para enfrentar el año que viene".

"Creemos que entre este tipo de evaluaciones, pero también las acciones de ahora y lo que estamos poniendo en recursos en materia de inversión, nos va a permitir una mejor condición para recuperarnos a finales del primer trimestre del próximo año en materia de empleo y crecimiento económico", cerró.

Todo sobre Gobierno

Todo sobre Camila Vallejo