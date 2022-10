24 oct. 2022 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, generó polémica con sus dichos sobre la ex Concertación, en los que señaló que "que no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, porque en su momento también tuvieron crisis".

Lo anterior, provocó que diversos representantes del Socialismo Democrático hayan criticado fuertemente los dichos del senador Latorre, sobre los que, incluso, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, tuvo que referirse.

Críticas a los dichos de Latorre

El parlamentario Latorre, en entrevista con El Mercurio, se refirió en duros términos a figuras de la ex Concertación, asegurando que "tal vez ellos (los de la segunda coalición) tienen una historia de falta de lealtad política con sus liderazgos, pues ni a Bachelet ni a Lagos los trataron muy bien. Entonces que no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, porque en su momento también tuvieron crisis".

Lo anterior, generó la molestia de distintos actores políticos del Socialismo Democrático, como fue el caso del senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, quien en conversación con radio Pauta señaló que "parece ser una entrevista creada para volver a conflictos de nuestra coalición (...) es incomprensible".

"Nadie le ha pedido a Latorre que coordine una coalición. Él es un partido más y la verdad es que somos todos iguales en el Gobierno, todos participaremos y estamos disponibles a participar en manera unitaria, así que no veo por qué se pone tan agresivo (...) reconocemos que somos parte de una coalición y no decidimos todo. Para eso tenemos a alguien que tiene la palabra final, que es el Presidente, que no es miembro de nuestro sector", agregó el parlamentario.

A las críticas se sumó diputado Tomás de Rementería, quien en conversación con T13, indicó que esta es "una crítica injusta y, segundo, y creo que responde más bien a un ánimo personalista de él, de mantener a su base tranquila y que es la base que lo mantiene en la presidencia de Revolución Democrática y que probablemente él quiera revalidar su reelección compleja y que ve que su nicho está ahí".

Por su parte, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, manifestó que los dichos de Latorre "son de tremenda hostilidad. Una de las cosas que tenemos que trabajar es la mancomunión de estas dos coaliciones, y si él pretende que se gobierne solo con una coalición que lo converse con el Presidente".

Ministra Vallejo sobre los dichos

En punto de prensa en La Moneda, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, llamó nuevamente a la unidad de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, en medio de estos nuevos roces entre las coaliciones que apoyan al Ejecutivo.

Asimismo, la Vocera del Gobierno del Presidente Gabriel Boric valoró la reunión que sostendrán las próximas semanas los líderes y parlamentarios de las dos coaliciones oficialistas junto al gabinete ministerial.

Respecto a los dichos de Latorre, la secretaria de Estado aclaró que "es más lo que nos une que lo que nos separa y eso lo hemos entendido por años", destacando que "nos hemos acostumbrado a las polémicas y quedamos en polémicas superficiales. La ciudadanía espera mucho más de nosotros que salgamos de la lógica del cahuín".

"Tenemos una riqueza tremendamente importante en la diversidad de ambas coaliciones, condición fundamental para avanzar. Ningún partido por separado gobierna, ninguna coalición por separado logra gobernar (...) nos necesitamos a todos y a todas en nuestra diversidad, y por eso es tan importante para nosotros hacer ese llamamiento desde el Gobierno a la unidad", enfatizó Vallejo.