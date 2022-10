Colegio de Iquique suspende sus clases tras recibir amenazas con armas en redes sociales

24 oct. 2022 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Colegio Castro Ramos de Iquique suspendió sus clases desde este lunes 24 hasta el jueves 27 de octubre, después de que se registraran amenazas con armas en redes sociales dirigidas a los estudiantes del establecimiento.

Suspensión de clases

Según informó Radio Paulina, la decisión de suspender las clases se dio tras una reunión entre las autoridades de la Corporación Social de Desarrollo Social de Iquique, docentes del establecimiento y el centro de padres, en que abordaron la inseguridad dentro del colegio, producto de las amenazas con armas recibidas por redes sociales.

Respecto a este hecho, Juan Garcés, presidente del Sindicato de Profesores de Iquique, sostuvo en conversación con el medio citado, que este lunes, previo a que se tomara la decisión de suspender las clases, el colegio registró un 10% de asistencia de un total de 1.200 alumnos matriculados, por lo que se puede apreciar que los apoderados temen por la seguridad de sus hijos ante las amenazas.

"Hablamos con el equipo directivo en la mañana e indicaron que han seguido todos los protocolos y se han establecido las denuncias, pero el tema de la inseguridad está presente", aseveró Garcés, agregando que además ha "conversado con el alcalde de Iquique Mauricio Soria, para solicitar la presencia de las autoridades de la Cormudesi, y afirmó que necesitan que el sostenedor se haga cargo de la situación y se genere con la autoridad y con la policía algún tipo de resguardo".

Amenazas en el establecimiento

Por otra parte, Garcés aseguró al medio mencionado que los profesores del establecimiento "han realizado sus labores, pero están preocupados y con miedo porque hay situaciones que se vinculan al hecho principal que, en algún momento, tuvo como participantes al apoderado de uno de los estudiantes que, hace unos años, amenazó a algunos profesores".

Esta situación "tiene que ver con un homicidio que hubo y las causas están dentro del establecimiento por un incidente (...) En algún momento hubo (amenazas) porque son alumnos que llevan años en el establecimiento y uno de estos apoderados amenazó a unos de los profesores, hay una historia allí, amenazó a varios docentes incluso le tiró el auto encima", detalló.

Pese a que el hecho que describe sucedió en 2019, según Garcés, "no hay registro de eso, solo en el relato, no hay registro de denuncia ni algún tipo de anotación respecto a las situaciones. No se ejecutaron los protocolos que correspondían para haber frenado antes la situación y haber evitado todo lo que ocurrió. De todas maneras, por el relato que hacen los profesores, el hecho nace en el establecimiento y después repercute afuera".

Finalmente, sentenció que en este sentido, "el problema le rebota al colegio, porque las amenazas son entre ellos, pero la comunidad escolar se siente amenazada porque los chicos son parte de la comunidad".

Todo sobre Región de Tarapacá