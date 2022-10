Proyecciones de sueldo: ¿Cuánto subirían los salarios en 2023?

24 oct. 2022 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

El estudio Total Remuneration Survey (TRS) de Mercer Chile proyectó cuánto subirían los sueldos en las empresas durante 2023.

Para el próximo año se proyecta un complejo escenario para la economía nacional y, además de la inflación, la economía entraría en recesión y se proyecta un crecimiento económico entre -0,5 y -1,5%, según el último informe de Política Monetaria del Banco Central.

¿Cuánto subirían los salarios en 2023?

De acuerdo al estudio de Mercer Chile, las empresas proyectan que los sueldos suban un 8,8% en 2023, consignó El Mercurio.

Dicha cifra sería similar al alza que hubo un 2022, cuando, según el mismo estudio, los salarios se incrementaron en un 8,7%.

Respecto al alza salarial proyectada por las empresas para 2023, la líder de Carrera en Mercer Chile, Agustina Bellido, señaló al citado medio que "la realidad es que en los últimos años jamás se ha visto un rango entre una mediana entre 8,7 y máximo de 11%. Son los promedios más altos en los últimos tiempos y muy por encima del promedio histórico".

¿Cómo subirán los sueldos?

Los resultados de la Encuesta de Remuneración Total 2022, también detallan que el 75% de las empresas contemplan la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los aumentos de sueldo; mientras que el 25% de las alzas salariales se explicaría por mérito de los trabajadores.

Bellido explicó que "un 25% de las compañías, según la encuesta que realizamos en Mercer en septiembre, respondió que no realiza un ajuste por IPC, ni planea hacerlo".

"En general, este tipo de compañías son multinacionales que no consideran IPC directamente, o empresas que tampoco tienen la capacidad de considerar el reajuste IPC, porque no pueden trasladar a precios, entonces solamente ajustan por mérito como el origen del incremento. No son muchas, pero siguen existiendo", finalizó la líder de Carrera de Mercer Chile.

Todo sobre Trabajador