Movimiento No+TAG: Manifestantes bloquean el tránsito en diferentes autopistas

24 oct. 2022 - 09:20 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, se registraron manifestaciones que bloquearon el tránsito de diferentes autopistas, en protesta a los cobros por transitar en estas rutas, generando alta congestión vehicular.

Se trata del movimiento "No+Tag", que además añadieron a sus demandas el alza que ha tenido el precio de las bencinas.

Ruta 68

Por el momento, en la Ruta 68, en el enlace de Algarrobo, el corte de tránsito es parcial y sólo hay una pista habilitada en dirección a Santiago.

Uno de los manifestantes, detalló que la protesta se debe a "los cobros excesivos del TAG, que a nosotros por camión nos están cobrando más de un millón y medio. Y en las carreteras de acá de la ruta concesionaria no pagamos más $500 mil por peaje".

Además, agregó que a esto se suma "el alza de los combustibles. Nosotros tenemos contratos con nuestros clientes. Cuando empieza el año se les da una tarifa y a final de año no se puede solventar".

AHORA [7:28] #Ruta68: cortes parciales en la ruta Km 66 altura enlace Algarrobo. Solo una pista habilitada en dirección a Santiago. Congestión en el sector. Considere aumento en tiempos de viaje. pic.twitter.com/JsTeE9iA9C — TransporteInforma Región de Valparaíso (@TTIValparaiso) October 24, 2022

Otros cortes de tránsito

También se registran manifestaciones en la Autopista Central, las que habían comenzado en el enlace de Vespucio y posteriormente se movilizaron para poder acercarse a la Ruta 68 y efectuar cortes de tránsito.

Además, en Vespucio Norte al oriente, a la altura Lo Echevers, en la comuna de Quilicura, existe restricción total del tránsito.

Ahora (09:00) restricción TOTAL de la vía expresa en @Vespucio_Norte al oriente, altura Lo Echevers, debido a grupo de personas que bloqueó la autopista. Se implementa desvío en Av. Miraflores #Renca #Quilicura pic.twitter.com/FCujxYI5tm — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 24, 2022

Cabe señalar que no se ha informado de posibles nuevos cortes de tránsito en otras zonas, ya que los manifestantes no quieren alertar a Carabineros.

¿Cuáles son las demandas?

"Quienes no han podido pagar su TAG por problemas económicos, se lo inhabilitan y los llenan de partes. Después, no pueden renovar su permiso de circulación y no pueden trabajar", señaló Patricio Acosta, uno de los voceros del movimiento.

Además, indicó que "tenemos el problema del impuesto específico. Obviamente que no estamos pidiendo una eliminación, pero al menos una rebaja".

"Hace tiempo se venía con una mesa de trabajo con el MOP (Ministerio de Obras Públicas) para ayudarnos a conversar con las autopistas y poder llegar a un acuerdo en la condonación de intereses, y no ha pasado nada. Por eso decidimos movilizarnos en diferentes puntos de Santiago, también en algunas regiones", sostuvo.