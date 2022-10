Municipalidad de Colina: Contraloría confirma ilegalidad en compra de terreno para hospital de la zona norte de la RM

21 oct. 2022 - 18:05 hrs.

La construcción de un hospital para la zona norte de la Región Metropolitana. Esa fue la promesa tras la compra de un terreno de cinco hectáreas que pagó la Municipalidad de Colina en más de $3.000 millones. El problema es que lo hizo con un sobreprecio superior a los $1.000 millones y a través de una corporación privada.

Así lo reveló un reportaje de Meganoticias que constató que este es un “hospital fantasma”, ya que en ese terreno es imposible que se construya un centro hospitalario. ¿Por qué? El uso de suelo es agrícola, está alejado del radio urbano, con baja conectividad de transporte público y rodeado de una zona industrial.

La Contraloría General de la República (CGR) revisó esta compra y en agosto de este año concluyó que esta no se ajustó a derecho. Luego de ello, la Municipalidad de Colina pidió al ente fiscalizador reconsiderar su oficio, diciendo que habían antecedentes que no había considerado.

Sin embargo, este 18 de octubre, la CGR rechazó su solicitud y mantuvo sus observaciones. En el informe, el ente contralor dijo que el municipio no había aportado “antecedentes sustanciales” como para modificar su resolución.

¿Por qué no se ajustó a derecho?

Contraloría confirmó que el proceso de compra del terreno no se ajustó a derecho, es decir, que esa compra no respetó lo que dice la ley. Por ejemplo, no se explica por qué la corporación hizo la compra, en lugar de hacerla la Municipalidad de Colina de forma directa. De hecho el dinero vino de la subvención para salud comunal, lo que no correspondía.

Tampoco estaban los antecedentes que justificaran que el precio pagado haya sido el valor comercial correspondiente, ya que por este predio se pagaron $3.400 millones, con un sobreprecio de cerca de $1.000 millones. Sumado a esto, el órgano fiscalizador aseguró que no había razón para que se haya realizado un trato directo en lugar de una licitación.

Finalmente, la CGR recalcó que no era posible construir un hospital en dicho lugar a menos que se modificara el Plan Regulador. Esto debido a que el terreno tiene un uso de suelo agrícola, lo que no permite que se realicen construcciones como un hospital. Además, el predio está en una zona principalmente industrial y no tiene conectividad con los medios de transporte públicos.