"Me levanté para bañarme y no hay agua": Rotura de matriz provoca inundación en comuna de Ñuñoa

20 oct. 2022 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, se produjo la rotura de matriz en una calle de la comuna de Ñuñoa, lo que terminó por inundar la parte exterior de un conjunto de departamentos.

Rotura de matriz

El hecho ocurrió específicamente al final del pasaje Palqui, ubicado cerca de la avenida Exequiel Fernández, aunque aseguran que el agua ya estaría llegando a una plaza cercana.

El lugar inundado es utilizado por los vecinos para estacionar vehículos, por lo que algunos de ellos se vieron afectados al momento de ir a sus trabajos.

"Tuve que meterme a pie pelado para sacarlo (el vehículo). Dejé el auto en otra ubicación. No han arreglado nada", comentó un habitante del sector, añadiendo que hace mucho tiempo no ocurría algo así.

Ana María, otra vecina, se enteró "como a las 7 de la mañana que estaba inundado, porque me levanté para bañarme y no hay agua en el departamento. Yo vivo en el primer piso. Me avisó una amiga y me dijo que juntara agua, pero ya no hay".

De acuerdo a información preliminar, la rotura se habría originado alrededor de las 05:00 horas de la mañana y, desde entonces, no han tenido ningún tipo de respuesta de parte de autoridades.

Aguas Andinas llegó a monitorear el hecho, pero no corrigieron el problema.

Llaman a la precaución

TransporteInforma, a través de su cuenta de Twitter, llamó a la preocupación y a no transita hacia el tramo final de calle Palqui, ya que se encuentra "completamente inundada por importante rotura de cañería de agua que se filtra a través del pavimento".