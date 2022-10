20 oct. 2022 - 07:39 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada del tercer aniversario del estallido social ocurrido el 18 de octubre del 2019, sigue dando qué hablar. Comerciantes afectados de las cercanías de la Alameda, afirman que estos grupos están "organizados" para saquear.

Uno de los afectados es el periodista Marcelo Castillo, quien tiene franquicias de farmacias en las cercanías de Plaza Italia. Este martes, una turba de delincuentes destruyeron sus locales.

Al igual que él, Mariela, propietaria de una heladería, afirma que a LUN que estos hechos no son aislados y que "han estado híper organizado. Primero llegan en bicicleta hablando por celular con manos libres. Se ubican en las esquinas y comparten datos", sobre si está Carabineros o si existen escombros para barricadas o proyectiles.

Por su parte, Marcelo señala que hay otro grupo que "están encapuchados y vestidos de negro. Ellos daban órdenes y dirigían el operativo y ayudaban a romper con picotas, sierras y combos. Todo organizado".

"Venían con el objetivo claro de saquear las farmacias. Se organizan a través de redes sociales", afirma el comunicador y es que tras romper todo, ingresan los saqueadores, llevándose todo a su paso.

"Actuaban con rabia"

Lamentablemente, ya es historia repetida. Marcelo Castillo y su esposa aseguran que no es la primera vez que sucede y que para diciembre del 2019 y el 18 de octubre del 2020, también fueron afectados por saqueos.

Por ello, es que construyeron tres portones: una plancha metálica, una cortina metálica gruesa y luego un mesón "como lo que usan en los bancos con metal y vidrio blindado".

Sin embargo, no fue suficiente para detener a los vándalos. Un vecino les avisó de que una turba de 50 personas destruyeron las protecciones: "Actuaban con tanta rabia que no me atreví a intervenir", aunque luego de un rato lo hizo y los sujetos argumentaron que como era de una cadena importante, saquearon el lugar.

"Son delincuentes"

Las pérdidas superan los 90 millones de pesos y pese a los daños, la esposa de Marcelo desea continuar en el lugar, pero que las intervenciones del Gobierno actual y anterior "han sido tímidas" para enfrentar la delincuencia.

"Este barrio hay que intervenirlo con seguridad, fuerza, inversión e infraestructura. Se lo dije a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, que intervengan o le dejamos el territorio a los vándalos", menciona Marcelo.

Por último, señala que ninguna de las personas que se "manifiestan" en el lugar, lo hace por razones políticas o sociales: "Los que vienen todos los viernes y para los aniversarios son solo delincuentes".