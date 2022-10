Según datos de Carabineros: 96% de los detenidos por maltrato a funcionarios en servicio en la RM quedó libre

18 oct. 2022 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros entregó un informe que da cuenta de la cantidad de personas detenidas por atacar a funcionarios entre enero y septiembre de 2022, además del número de policías lesionados por dichas acciones.

Las cifras entregadas por la institución se da en medio de una incidencia considerable de este tipo de delitos en los últimos días. De hecho, en las estadísticas entregas por los uniformados se hace hincapié que septiembre registró 120 carabineros atacados, de un total de 961 en el período analizado.

Este número representa un aumento del 8% más en comparación con el mismo mes del año pasado.

Los números

Como se destaca en párrafos anteriores, 961 polícias fueron agredidos entre el péríodo que comprende enero y septiembre de 2022 y fueron 1.122 la cantidad de personas que incurrieron en el delito de maltrato de obra a carabineros.

A su vez, la información entregada por Carabineros, desglosa que de aquel total de 961 personas agredidas de la institución, 809 son hombres y 152 mujeres.

El llamativo registro de la región Metropolitana

Otro punto que destacan desde Carabineros, es el porcentaje de detenidos que terminana quedando en libertad en la región Metropolitana. De acuerdo a los antecedentes de los 480 detenidos en la zona, el 96% de ellos queda en libertad.

¿Qué dijeron desde Carabineros?

“Si entregamos estas cifras es porque detrás de cada uno de estos ataques hay personas, hombres y mujeres que tienen familias y que cada día salen a la calle a ayudar y defender a la ciudadanía. También, porque es importante que todo el mundo sepa que maltratar a un carabinero es un delito. Y, como ha dicho nuestro General Director, nosotros seguiremos deteniendo a quienes agreden a estos chilenos que merecen respeto por la labor fundamental que cumplen a diario en favor de nuestro país”, dijo el General Inspector Monrás.

“Nuestra profesión, lo sabemos, implica riesgos. Pero como dijo nuestra máxima autoridad, no queremos más carabineros muertos. Tampoco queremos más carabineros lesionados por ataques cobardes y arteros. Ellos no se lo merecen. Chile tampoco se merece esta violencia irracional. Que se entienda de una vez: atacar a un carabinero es dañar al país. Y nosotros seguiremos deteniendo a quienes no lo comprendan. Las veces que sea necesario”, agregó el alto oficial.

