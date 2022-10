"Santiago se está volviendo invivible": El descargo de eslovaca que sufrió encerrona con sus hijos en autopista

17 oct. 2022 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

La eslovaca Alica Rehakova, que sufrió una violenta encerrona en una autopista capitalina durante la jornada del sábado, hizo un sentido descargo sobre la situación que le tocó enfrentar.

¿Qué dijo?

En conversación con Meganoticias, Rehakova volvió a repasar lo sucedido, donde destacó que "en el paso nivel desde la autopista hacia Vespucio estaba un auto parado delante de nosotros, bajé la velocidad y estaba esperando, pensé que es un taco que se provoca normalmente. Pero los tipos retrocedieron súper rápido hacia mi vehículo y ya sabía que iba a pasar porque había escuchado sobre las situaciones".

En esa misma línea señaló que "todas mis amigas tienen una experiencia, mis compañeros tienen una experiencia. Entonces la delincuencia ya está cerca de nosotros, que es día a día. Hay que luchar en las calles por la vida. Y eso es horrible. Santiago, y Chile en general, se está volviendo invivible".

A su vez, valoró la rápida ayuda que recibió por parte de otro automovilista que la auxilió en el acto y tocó su bocina mientras todo ocurría, lo que, a sus ojos, permitió que los delincuentes huyeran rápidamente y no le arrebataran su celular.

"Ahora soy víctima de la burocracia"

La afectada también tuvo palabras para alegar sobre los trámites que ha tenido que hacer luego del lamentable asalto.

"Ahora soy víctima de una burocracia en Chile, porque quiero mi carnet para que bloqueen mis tarjetas, pero no lo tengo porque me lo robaron y no funciona la aplicación del Registro Civil. Y me dijeron que tengo que esperar hasta febrero para sacar mi nueva licencia como los demás", se lamentó.

"Ayer fui víctima de violencia y hoy soy víctima de una burocracia en Chile", cerró.