Carabineros detiene a dos personas por robo de madera de Forestal Arauco en Collipulli

15 oct. 2022 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado 15 de octubre, Carabineros detuvo a dos sujetos que estaban robando madera en un predio de la Forestal Arauco, en la comuna de Collipulli, región de La Araucanía.

El robo

Los sujetos fueron sorprendidos por trabajadores de la Forestal Arauco llevándose 52 metros de pino en dos camiones desde el fundo Pidima de la empresa, la que se encuentra en el kilómetro 575 de la Ruta 5 Sur.

Enseguida, el personal dio aviso a Carabineros de la 2ª Comisaría de Collipulli.

El general Manuel Cifuentes, jefe de la IX Zona Araucanía, dijo que "se utilizaron todas las tecnologías disponibles por parte de Carabineros de Chile, con las cuales pudimos posicionar dos camiones que estaban al interior del predio en plena faena de extracción".

Los dos individuos trataron de darse a la fuga al percatarse de la presencia de los uniformados, sin tener éxito. Carabineros los detuvo por el delito de sustracción de madera, además de incautar ambos camiones, uno de ellos con grúa auto cargante.

Luego de la detención, fueron llevados hasta la 2ª Comisaría de Collipulli. Pasaron al control de detención y formalización, quedando en prisión preventiva.

Ley de robo de madera

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas bajo la ley de robo de madera. Sobre esto, el diputado DC, Andrés Jouannet, dijo que esta detención que "nos alegra, esto significa que la ley sirve".

"Sin embargo, los tribunales tienen que hacer lo suyo y tener solo un estándar. Las personas que son detenidas 'in fraganti' por el delito de robo de madera tienen que quedar detenidas porque si no, la ley no sirve", finalizó.