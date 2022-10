Tres cementerios de Valparaíso paralizarán sus funciones el 1 de noviembre

14 oct. 2022 - 13:45 hrs.

¿Qué paso?

Trabajadores de los sindicatos de los cementerios 1, 2 y 3 de Valparaíso anunciaron que paralizarán sus funciones el 1 de noviembre, fecha más concurrida a los campos santos.

Sumado a lo anterior, informaron que interpusieron una medida prejudicial en el Juzgado de Letras contra la Corporación Municipal de la ciudad puerto, acusando prácticas abusivas de su parte.

"No han querido conversar con nosotros ni con nuestros representados (...) producto de no encontrarnos, no contamos con una serie de antecedentes y documentos necesarios para esclarecer todo el mal comportamiento que ha tenido la Corporación Municipal", mencionó al respecto Enrique Kittsteiner, abogado que lleva la causa.

Deudas y prácticas abusivas

Entre las razones del conflicto, está una deuda monetaria por la compra de elementos de protección personal del año pasado. De hecho, en noviembre del año anterior los trabajadores también paralizaron sus funciones.

"Creemos que la Corporación tomó represalias con los funcionarios al despedir a un trabajador (...) si llegáramos a hacer nuevos movimientos, vamos a tener el miedo de que lo único que ocupan es despedir gente de forma injustificada" dijo al respecto Hernán Canales, presidente de Sitracem, sindicatos de trabajadores de cementerios.

Se espera que durante las próximas jornadas los tribunales laborales de Valparaíso den una resolución sobre esta problemática.